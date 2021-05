BOZZA – CHECK-UP GASTROENTEROLOGICO: GLI ITALIANI SEMPRE PIU’PREVIDENTI

un importante test di screening per il tumore del colon-retto, consigliabile con cadenza annuale o biennale a partire dai 45/50 anni di età.

bene sottolineare che la ricerca di sangue occulto nelle feci non ha significato diagnostico, ma identifica semplicemente le persone a rischio per questa patologia e per i polipi intestinali (che si possono asportare per impedirne l’eventuale trasformazione in tumore maligno). Qualora fossero rinvenute tracce di sangue nelle feci del paziente, quest’ultimo dev’essere indirizzato verso accertamenti diagnostici mirati, come la colonscopia.