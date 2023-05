Mal di collo, metodi naturali

Il mal di collo è un problema che ci troviamo spesso ad affrontare nei momenti meno opportuni. È una criticità che colpisce chiunque, spesso causa di comportamenti sbagliati. Cosa possiamo fare?

Come approcciare il mal di collo

Il mal di collo dipende spesso da una postura scorretta, un infortunio o uno stile di vita sedentario. A prescindere dalle sue cause il dolore e il disagio che si vengono a creare possono limitare molto la qualità di vita della persona. Ovviamente possiamo assumere antidolorifici per combattere il dolore. Ma se volessimo sfruttare dei metodi naturali?

Uno dei primi metodi naturali per combattere il mal di collo è dato dal massaggio terapeutico. Questo trattamento consente di rilassare i muscoli della parte e abbattere la tensione. In questo modo viene migliorata anche la mobilità e si riduce la sensazione dolorosa. Beneficio da non sottovalutare e il fatto che il massaggio sia in grado di migliorare la circolazione sanguigna.

Un altro metodo naturale da utilizzare per trattare il mal di collo e l’acupressione. Si tratta di una forma di terapia alternativa che consiste nello stimolare specifici punti sul corpo per ridurre la tensione muscolare e il dolore. Questa deve essere eseguita dal paziente avendo certezza di dove spingere o da un terapeuta specializzato.

Anche stretching e impacchi utili

Anche lo stretching può essere molto utile per curare il mal di collo. E questo dipende dal fatto che allenare la parte attraverso questa tecnica consente di ridurre la tensione muscolare. Per prendersi cura di questa parte del corpo in particolare esistono tantissimi movimenti, tra i quali il giro del collo, l’inarcamento del collo e il piegamento laterale del collo. È importante eseguirli con molta attenzione e lentezza, onde evitare ulteriori danni da stiramento.

Anche gli impacchi caldi e freddi aiutano ad approcciare questo problema. Il caldo, applicato sul collo, migliora la circolazione sanguigna e rilassa i muscoli. Il freddo consente di ridurre il gonfiore e l’infiammazione. Per essere validi, gli impacchi dovrebbero essere posti sulla parte per circa 15 minuti alla volta, con in mezzo pause di 30 minuti.

Infine, ma non per importanza, per approcciare il mal di collo possono essere utilizzati anche gli oli essenziali. Parliamo in particolare di mentolo, eucalipto e lavanda, magari aggiunti a un bagno caldo.

Anche unguenti come l’artiglio del drago e l’arnica si rivelano un toccasana quando si hanno problemi con questa parte del corpo. Talvolta, come è possibile notare, basta molto poco per approcciare i maniera naturale problemi di questo tipo.