Sport e mal di schiena: quali scegliere e quali evitare

Il mal di schiena è un disturbo molto diffuso che può insorgere per tantissime ragioni. In medicina questo “male” è classificato attraverso una grande varietà di patologie, suddivise a loro volta tra cervicali e lombari. In questo approfondimento cercheremo di capire quali sono gli sporti ideali per chi soffre di mal di schiena e quali, invece, andrebbero evitati. Prima di procedere, tuttavia, vorremmo precisare che questo è solamente un approfondimento di carattere generale e che per qualsiasi dolore o fastidio il miglior responso è quello che ci può dare il medico.

Il mal di schiena è un sintomo

Il mal di schiena, infatti, non è un disturbo ma un sintomo e che, in quanto tale, può essere causato da un’infinità di ragioni. Difatti un colpo della strega lombare può avere la stessa medesima dolorosità di una contrattura muscolare e, quindi, presentarsi con una sintomatologia apparentemente identica. Il punto è che nel primo caso sarà necessaria una terapia farmacologica e una serie di indagini diagnostiche per immagini mentre, nel secondo, potrebbe essere sufficiente un po’ di riposo e del meritato relax.

Ho mal di schiena: cosa posso fare?

Se il mal di schiena deriva da immobilità, sedentarietà e sovrappeso la miglior cosa che tu possa fare è muoverti di più ma senza “strafare”. Le persone che vivono un’esistenza sedentaria, fatta di scrivania da ufficio, divano e pantofole, rischiano gravi patologie a carico della schiena e, in particolare, alla colonna vertebrale.

Questo significa che più stiamo fermi e più aumentano i rischi di contrarre patologie molto dolorose come l’ernia del disco.

In questo caso ti basterà andare a camminare, almeno trenta minuti al giorno e senza compiere chissà quali fatiche. Se desideri iniziare a fare sport e soffri di mal di schiena, dovrai comunque passare dal medico e farti consigliare cosa è più adatto in base al tuo caso clinico.

Gli sport idonei per il mal di schiena

Grossomodo tutto il movimento sportivo è benefico. Nel caso del mal di schiena, tuttavia, sono da evitare le discipline molto intensive, soprattutto a fronte di una diagnosi specifica. Ci sono attività divertenti e rigeneranti come la ginnastica posturale, il pilates o il fitness in acqua che allentano le tensioni, correggono la postura del busto e provocano un certo sollievo a chi soffre di mal di schiena.

Sono da evitare il sollevamento di pesi intensivo o attività più “aggressive” come il crossfit, specialmente in assenza di una guida o di uno specialista. In ogni caso prima di intraprendere qualsivoglia attività sportiva in presenza di mal di schiena è necessario consultare un medico.

Questo perché ci sono dei movimenti che, in presenza di alcune patologie, potrebbero causare peggioramenti e dolori acuti, con il conseguente irrigidimento della colonna vertebrale. Tra gli sport più apprezzati per risolvere il mal di schiena, quindi, ci sono quelli che propongono un approccio dolce e che aiutano le fasce muscolari attorno alla colonna vertebrali a potenziarsi e, quindi, a proteggerla da schiacciamenti, ernie e contratture, condizioni tipiche di chi ne soffre.