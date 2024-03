Beni Koji, integratore uccide in Giappone

Il Beni Koji, integratore attualmente in uso in Giappone, avrebbe causato la morte di una persona e ne avrebbe mandate in ospedale almeno settantasei. Scopriamo qualcosa di più di questa vicenda.

Cosa è il Beni Koji

Il Beni Koji è un particolare tipo di riso fermentato. È quello prodotto dalla Kobayashi Pharmaceutical a essere al centro di indagini. Ed è’ stata la stessa azienda a denunciare queste reazioni avverse dopo aver volontariamente richiamato almeno cinque lotti di prodotti in passato.

L’integratore a base di Ben Koji è in vendita come rimedio contro il colesterolo alto. La sostanza, infatti, sarebbe indicata per abbassare i livelli di questo elemento nel sangue. Secondo la casa farmaceutica produttrice il problema potrebbe essere legato a delle sostanze tossiche che non sarebbero state rivelate adeguatamente all’interno delle muffe usate nella produzione.

Il Beni Koji è una particolare tipologia di riso fermentato con il monascus purpureus, una specifica tipologia di muffa rossastra. Niente di particolarmente strano in Giappone. Questa muffa viene sia utilizzata come colorante tradizionale per cibi sia utilizzata negli integratori che promettono di abbassare il colesterolo e la pressione sanguigna.

Dopo la morte di un cliente per il presunto consumo dell’integratore è stata direttamente l’azienda produttrice, attraverso un comunicato, a diffondere la relazione causale tra il proprio prodotto e il suddetto decesso.

Questo perché è stato inviato dalla famiglia della vittima una lettera nella quale si spiegava dell’avvenuto decesso per insufficienza renale dopo un utilizzo di tre anni del loro Beni Koji. “Sebbene stiamo confermando diligentemente i fatti e le relazioni causali” spiega l’azienda, “vorremmo segnalarlo dal punto di vista di una rapida divulgazione delle informazioni“.

I sintomi sperimentati dalla clientela

I produttori hanno poi ovviamente sottolineato di come la salute dei propri clienti sia stata sempre la priorità, scusandosi per quello che è successo. La sintomatologia diffusa tra le persone ospedalizzate era rappresentata da affaticamento, gonfiore agli arti e cambiamento del colore delle urine.

Red Yeast Cholesterol Help, questo il nome commerciale dell’integratore di Beni Koji, è stato messo in vendita nel febbraio 2021. L’azienda in questione fornisce la sostanza anche come colorante a diverse altre imprese. Per il momento nessuno tra i clienti di quest’ultime ha segnalato problemi.

Un caso, questo in attuale svolgimento in Giappone, che sicuramente verrà approfondito. Non solo per il decesso occorso ma anche per i potenziali rischi ai quali sono sottoposti tutti coloro che hanno assunto questo integratore.

Soprattutto coloro che sono finiti in ospedale per averlo consumato.