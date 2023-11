Come scegliere il giusto ausilio per una deambulazione autonoma con Ortoitaliana

Pazienti di ogni età possono avere problemi di deambulazione dovuti a diverse patologie o situazioni che potranno essere permanenti o temporanee. Questo porta in ogni causa ad una interruzione di autonomia che va sanata nel più breve tempo possibile, così da permettere al paziente di muoversi nuovamente senza l’ausilio di altre persone, grazie a siti online come Ortoitaliana.

In caso di persone anziane, con l’avanzare dell’età le forze cominciano a venire meno ma anche se intervengono patologie o traumi alle ossa o ai muscoli, deambulare non sarà più così semplice e spontaneo. In questo caso subentrano ausili che permetteranno i corretti movimenti o spostamenti in autonomia.

Ausili per il movimento, vediamo quale scegliere

Esistono differenti soluzioni per garantire la deambulazione ai pazienti che hanno differenti difficoltà nei movimenti. Su Ortoitalia troviamo ogni possibile prodotto, delle migliori qualità e marchi più affidabili del settore. Non è così semplice scegliere. Vediamo insieme quale sia la scelta migliore verso cui orientarsi. Bisognerà infatti vedere quali sono le motivazioni che portano alla mancata deambulazione come ad esempio se dipende dalla perdita del baricentro o di una completa inabilità per le gambe.

Stampelle ortopediche

Le stampelle sono la prima scelta in caso di pazienti con immobilità permanente dell’arto. Sono la scelta ottimale dopo un intervento chirurgico al ginocchio o all’anca, protesi o fratture. Esistono diverse tipologie di stampelle con differenti misure e tipologia di appoggio. Si potrà scegliere tra le stampelle ascellari o stampelle da avambraccio, con differente scarico di peso. Sarà importante basarsi sull’altezza del paziente per scegliere la misura corretta e che non vada a gravare sul movimento.

Deambulatori per camminare

Questo prodotto è adatto alle persone anziane che potranno così continuare a contare sulla propria autonomia, nel momento in cui le gambe non saranno più in grado di supportare una camminata costante e sicura.

Il carrellino ha quattro gambe e due impugnature per le mani e viene posto di fronte all’utente che lo spingerà per camminare. Si tratta di prodotti molto leggeri e facili da alzare e spostare direttamente dal paziente. Anche in questo caso esistono diverse tipologie di prodotto e con più accessori per gli utenti più dinamici.

Sedie a rotelle e scooter elettrici

Il passaggio successivo è la sedia a rotelle. Si tratta di carrozzine con la forma di vere e proprie sedute con ruote grandi e sicure che permettono il movimento da seduti. Esistono sia elettriche, comandate da un comodo telecomando, o manuali con l’ausilio stesso delle braccia del paziente. Sono il prodotto ottimale per i pazienti immobilizzati per disabilità motorie o anche a seguito di operazioni molto invasive ma che potranno rientrare nel giro di poco tempo, così come anche come soluzione definitiva per chi deve affrontare spostamenti molto lunghi e pesanti. Molte sedie a rotelle sono anche richiudibili così da poter essere trasportate comodamente anche in macchina o riposte in casa in spazi limitati. Per una maggiore autonomia una buona scelta sono gli scooter elettrici per anziani che si adattano perfettamente alle necessità di ogni utente.



Altri prodotti per la deambulazione



Per chi non ha grossi problemi deambuilatori ma necessita comunque di un supporto per faticare meno e per avere una camminata più stabile, si può pensare anche al classico bastone, facendo sempre attenzione nella scelta ad acquistare un prodotto della giusta misura e che lasci il gomito leggermente piegato.