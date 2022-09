Come scegliere il miglior lettino da massaggio portatile

Tutti coloro che hanno le competenze per poter eseguire un massaggio professionale, sanno alla perfezione quanto sia fondamentale fare affidamento anche su strumenti del mestiere di qualità. Ed è chiaro che il prodotto molto importante per poter effettuare un massaggio efficace è dotarsi di un apposito lettino.

Ci sono tanti modelli di lettini presenti sul mercato, sia quelli fissi che portatili. Come si può facilmente intuire, la prima tipologia è quella più adeguata a poter essere collocata molto facilmente all’interno di una stanza, ben sapendo che poi non verrà più spostato da quel luogo. Il lettino da massaggio portatile, invece, si caratterizza per poter essere trasportato in modo pratico e rapido, soprattutto per via del fatto che si può richiudere molto facilmente su sé stesso.

I vantaggi di un lettino da massaggio portatile

I lettini massaggio portatili si caratterizzano per essere dei modelli che si possono piegare con la massima facilità, senza dimenticare come presentano anche un peso piuttosto limitato, garantendo la massima semplicità e praticità in fase di trasporto.

Uno degli aspetti più convenienti di puntare sull’acquisto di un lettino da massaggio portatile è senz’altro quello di poter essere comodamente trasportato con sé anche in vacanza, visto che va a occupare davvero pochissimo spazio all’interno di un’auto.

I fattori da considerare in fase di scelta

Per poter individuare il modello di lettino da massaggio portatile professionale più adatto alle proprie necessità. Uno degli aspetti più importanti che devono essere oggetto di valutazione è la sicurezza. Serve, di conseguenza, che la struttura del lettino venga creata utilizzando in qualsiasi caso del materiale di qualità, dotato di un alto livello in termini di resistenza e di stabilità. È chiaro che è sempre meglio puntare su modelli realizzati con materiali che riescono a resistere anche all’usura e al passare del tempo. In caso di lettini da massaggio portatili, devono essere in grado di resistere molto bene rispetto agli urti eventualmente legati agli spostamenti.

Tra le principali caratteristiche dei lettini da massaggi portatili professionali troviamo sicuramente il fatto di avere dei braccioli che si possono agevolmente rimuovere. Non solo, visto che è meglio che abbiano una struttura comprensiva di componenti che si possono allungare facilmente, in maniera tale da adeguare le dimensioni del lettino alla corporatura dei pazienti.

Nella maggior parte dei casi, i lettini da massaggi portatili professionali presentano una lunghezza che è compresa tra 185 e 195 centimetri. In alcuni modelli, a seconda delle esigenze, troviamo anche una sezione che si può montare e applicare alla struttura del lettino, in maniera tale da estenderne la lunghezza.

Dal punto di vista della larghezza, è bene mettere in evidenza come un modello portatile professionale non dovrebbe avere una larghezza maggiore di 75 centimetri. In questo modo, il fisioterapista potrà effettuare tutte le manovre necessarie senza troppa difficoltà.

Gran parte dei lettini da massaggio portatili vengono creati con materiali come alluminio e legno. Quest’ultimo si caratterizza per essere più pesante rispetto all’alluminio, garantendo anche un aspetto estetico migliore. D’altro canto, l’alluminio ha il principale vantaggio di essere molto più leggero e, di conseguenza, anche più semplice e pratico da poter essere trasportato.

Per capire quale possa essere l’altezza più adatta del lettino da massaggio portatile che si intende acquistare, serve chiaramente optare per un modello regolabile. In questo modo, la struttura del lettino è dotata di una serie di pulsanti con tanto di meccanismo telescopico, nei modelli realizzati in alluminio, ma anche dei pomelli che si possono girare in modo facile e rapido in tutti quei modelli che vengono creati in legno. Infine, anche il peso che è in grado di sopportare fa la differenza in fase di scelta.