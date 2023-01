Quali integratori prendere per le difese immunitarie?

Il nostro sistema immunitario funziona costantemente senza nemmeno che ce ne rendiamo conto. Ogni giorno, infatti, entriamo a contatto con germi di ogni tipo che vengono prontamente respinti. Quando questi patogeni, come virus e batteri, oltrepassano la prima linea di barriere protettive, ecco che l’organismo si attiva per neutralizzarli: è lì che percepiamo con più consapevolezza che il sistema immunitario sta lavorando, per esempio se compare la febbre o se aumenta la produzione di muco. Cosa possiamo fare per aiutarlo? Condurre uno stile di vita sano e, quando serve, farsi supportare da specifici integratori per le difese immunitarie.

Che cosa può abbassare le difese immunitarie?

Le cause di un indebolimento delle difese immunitarie possono essere diverse, alcune patologiche, altre del tutto normali in condizioni di particolare stress-psicofisico e, quasi sempre, risolvibili con qualche accortezza. Tra i motivi di un sistema immunitario in difficoltà, infatti, ci sono:

carenze nutrizionali

abuso di alcol e fumo

assunzione di antibiotici

sedentarietà

stress

Da cosa capire che le difese immunitarie sono basse?

Quando le difese immunitarie sono basse o meno efficienti, compaiono alcuni sintomi che ci devono far pensare a un calo. Se il sistema immunitario non lavora bene, si osservano:

infezioni ricorrenti (come raffreddore e mal di gola)

tempi di guarigione più lunghi del solito

dolori muscolari e articolari

mal di testa

stanchezza

segni sulla pelle come rossori e herpes

confusione mentale e fatica a concentrarsi

problemi all’intestino

Questi sintomi possono essere associati anche ad altri disturbi, per questo quando si presentano è sempre bene ascoltare il parere del medico.

Come gli integratori aiutano le difese immunitarie

Gli integratori alimentari sono prodotti pensati per fornirci nutrienti che sono importanti per il buon funzionamento dell’organismo, ma in modo più concentrato e diretto rispetto a quando li assumiamo attraverso l’alimentazione. Ci aiutano quindi a integrare ciò in quel momento risulta carente, ma non vanno certo a sostituire una dieta completa e varia né tantomeno uno stile di vita adeguato.

Negli integratori alimentari per le difese immunitarie, in particolare, troviamo degli elementi essenziali come vitamine e sali minerali che contribuiscono al buon funzionamento del sistema immunitario.

Questi sono alcuni ingredienti che si possono trovare nei prodotti per sostenere le difese:

vitamina A

vitamina C

vitamina E

selenio

zinco

Alcune combinazioni contengono anche sostanze come la lattoferrina e il resveratrolo.

Vitamina A

La vitamina A, conosciuta anche come retinolo, contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario, ma non solo: ha un ruolo importante anche nella vista, nella riproduzione e nel mantenimento in salute di pelle e mucose. I cibi che la contengono naturalmente sono, per esempio, le albicocche e le carote, le zucche, gli spinaci e i broccoli.

Vitamina C

Anche la vitamina C è nota, oltre che per le sue proprietà antiossidanti, per la capacità di contribuire al normale funzionamento del sistema immunitario. Le sue funzioni la rendono necessaria anche a mantenere sani la pelle, i denti e i vasi sanguigni. Sappiamo che ne sono molto ricchi gli agrumi, ma questi non sono gli unici alimenti che la contengono: ci sono anche i kiwi, le fragole, i peperoni, i pomodori, i cavoli e i frutti di bosco.

Vitamina E

La vitamina E contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e, quando è carente, può dare problematiche al sistema immunitario. La troviamo nella frutta secca come noci, arachidi e mandorle, oltre che nei principali oli vegetali.

Selenio

Proprio come la vitamina E, il selenio aiuta a difendere le cellule dal danno ossidativo; è protettivo in caso di problemi alla tiroide e malattie cardiovascolari. Ne contengono una gran quantità il tonno, la carne di manzo, il pollo, le uova, i latticini e i legumi.

Zinco

Lo zinco è un sale minerale che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Partecipa anche alla riparazione dei tessuti e allo sviluppo dell’organismo. Lo zinco si può assorbire mangiando funghi, uova, carne, ostriche e noci.

Lattoferrina e resveratrolo

La lattoferrina è anch’essa una sostanza naturalmente presente nel corpo umano: si riscontra in grandi quantità nel latte materno, specialmente quello dei primi giorni. In età adulta, la troviamo in alcune secrezioni come lacrime e saliva. Ne sono state studiate le funzioni nel controllo delle quantità di ferro e nelle difese immunitarie.

Il resveratrolo è un polifenolo di origine vegetale: alcune piante lo producono per difendersi da funghi e batteri. Agli studi ci sono le sue proprietà antiossidanti e di protezione verso patologie cardiovascolari.

In generale, gli integratori si possono acquistare liberamente senza prescrizione, ma il consiglio è sempre quello di fare riferimento al proprio medico o al farmacista di fiducia per scegliere il prodotto più adatto alle esigenze specifiche. Persone diverse, infatti, possono aver bisogno di soluzioni differenti anche se sono accomunate da problemi analoghi.

Per un sistema immunitario sempre in salute

La prevenzione delle malattie passa da piccole ma strategiche attenzioni quotidiane. Considerato l’apporto dei nutrienti che ci occorrono per stare bene, è opportuno seguire una dieta sana e bilanciata, con alimenti vari. Il movimento è altrettanto importante, perché stimola la produzione di globuli bianchi, ma può aiutarci anche a socializzare, fattore rilevante per il benessere delle difese. Lo stress, al contrario, va evitato: produce una risposta infiammatoria costante che ci danneggia. Il fumo di sigaretta, infine, aumenta il rischio di gravi malattie all’apparato respiratorio, ma compromette anche il naturale sistema di difesa delle vie aeree.