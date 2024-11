Vivere a lungo, 5 semplici trucchi

Vivere a lungo è possibile. Ed è anche più semplice del previsto, se ci impegniamo a seguire 5 piccoli trucchi di facile applicazione nella vita di tutti i giorni.

Cosa fare per vivere a lungo

Vivere a lungo per poter assaporare al meglio la vita è il sogno di qualsiasi persona. Quel che fatichiamo però a capire è che, spesso e volentieri, per raggiungere questo risultato non ci impegniamo abbastanza. Anche se in realtà basterebbe seguire dei piccoli consigli in grado di farci vivere uno stile di vita sano e adeguato alle nostre esigenze.

Il primo trucco da seguire? Senza dubbio quello di fare attività fisica ogni giorno. Non vi stiamo dicendo di seguire percorsi di calisthenics o altre discipline pesanti di allenamento. Basta camminare a passo sostenuto, andare in bicicletta, sollevare pesi. Basterebbe anche danzare. L’importante per vivere a lungo è combattere la sedentarietà e l’inattività.

Il secondo trucco si collega al primo. Per vivere a lungo è consigliabile infatti variegare le forme di allenamento che eseguiamo. Anche in questo caso non vi stiamo dicendo di fare crossfit o altre discipline che contengono più tipi di allenamento. È possibile però variare le routine camminando un giorno, andando in bicicletta l’altro, sollevando i pesi l’altro ancora o fare nuoto.

Il terzo consiglio è quello di seguire un’alimentazione abbastanza sana. Non è detto che si debba sempre rinunciare a qualche piccolo sgarro ma è giusto fondare la propria dieta su frutta, verdura e proteine nobili. Dobbiamo essere in grado di aggiungere il nostro regime alimentare dei grassi buoni come gli omega tre presenti nel pesce e in alcune verdure. E soprattutto tenerci il più possibile lontani da zuccheri raffinati, sale, cibo spazzatura. Qualsiasi dieta che si avvicina dieta mediterranea è perfetto.

Prendersi cura anche della psiche

Altrettanto importante è poter contare su una rete di contatti sociali molto forte. Ancor meglio se composta da familiari e amici. E poter contare su tale sostegno consente di mantenere un benessere fisico e psichico importante, riducendo lo stress e al contempo stimolando la mente. Non dovete quindi mai sottovalutare l’importanza di una risata o di un sorriso conquistati attraverso la battuta o l’affetto di un familiare o di un amico.

L’ultimo trucco per vivere a lungo? Quello di riunire tutto ciò che è stato detto finora in uno stile di vita. Riuscire a trovare un equilibrio in tal senso da un modo di poter ottenere il meglio dalle nostre abitudini. In fondo vivere a lungo potrebbe non essere così difficile seguendo questi consigli, no?