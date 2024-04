Dopamina, come stimolarla naturalmente

Come stimolare naturalmente la produzione di dopamina? Parliamo di un ormone capace di aiutarci a stare bene. Ecco cosa possiamo fare.

L’importanza della dopamina

La dopamina è un ormone che regola il nostro organismo in merito al piacere, alla motivazione e alla riflessione. E non abbiamo bisogno di stimolare la produzione di dopamina in modo chimico. È possibile approcciare questa dinamica anche attraverso alcune semplici azioni o espedienti naturali.

È possibile rendersi conto di subire un crollo di dopamina quando si ha difficoltà a dormire, si ha difficoltà di concentrazione. Addirittura quando abbiamo un calo di motivazione molto importante all’interno di determinati contesti. La dopamina è un neurotrasmettitore molto importante per il nostro sistema nervoso dato, che e parte del nostro circuito di ricompensa e di emozioni positive.

E proprio per tale ragione che è fondamentale per il nostro benessere e avere modo di aumentarne la secrezione naturalmente può rivelarsi decisamente importante. A sostenere la possibilità di stimolare naturalmente la produzione di questo ormone e il neuroscienziato TJ Power dove recentemente, all’interno di un post su Instagram, ha spiegato come approcciare tutto ciò.

La prima cosa da fare per stimolare la produzione di dopamina? Esporsi alla luce del giorno. Ancor meglio stando all’aperto. Basterebbero 10 minuti ogni giorno per supportare in modo corretto la produzione di questo ormone. La luce del giorno infatti stimola la produzione della dopamina stabilizzando il nostro umore e facendo crescere anche la nostra motivazione.

Attenzione: questo assunto è valido anche se il cielo è coperto. Ed è possibile stimolare efficacemente la produzione di questo ormone anche utilizzando delle lampade da fototerapia.

Attività fisica e doccia fredda utili

Non è un metodo che tutti ameremmo sfruttare, ma anche la doccia fredda può rappresentare un ottima metodologia di stimolazione della produzione di dopamina. Ovviamente basta un minuto e a fine doccia per far aumentare i livelli di dopamina fino a 250%. È lo shock termico a far sì che diversi neurotrasmettitori vengano sintetizzati in grandi quantità. Ha effetto anche sulle endorfine, ormone del buon umore e sulla serotonina.

Secondo lo scienziato un altro metodo valido è quello dell’attività fisica intensa. Non è una novità: da tempo siamo coscienti che lo sport possa stimolare la secrezione di questa tipologia di ormoni nel cervello. Teoricamente per aumentare i livelli di dopamina bisognerebbe impegnarsi in una sessione sportiva di circa 45 minuti al giorno.

Infine, ma non per importanza, dovremmo evitare di bere caffè appena svegli: questo infatti interferirebbe con il cortisolo rendendo più difficile la produzione di dopamina.