Smettere di russare a tavola

Smettere di russare è possibile. Come? A tavola, seguendo una dieta a base vegetale. Soprattutto se il russare in questione è legato all’apnea ostruttiva del sonno.

Smettere di russare e apnea ostruttiva del sonno

Parliamo di una patologia caratterizzata da pause della respirazione che, per l’appunto, avvengono durante il sonno, legate a una ostruzione delle vie aeree. A spiegarci come una dieta ricca di verdure e sana possa aiutare a smettere di russare ci ha pensato uno studio condotto in Australia, dagli scienziati della Flinders University di Adelaide.

La loro ricerca è stata presentata attraverso un articolo pubblicato sull’European Respiratory Journal Open Research. La squadra di ricercatori, guidata da Yohannes Melaku ha analizzato i dati di ben 14.210 partecipanti al National Health and Nutrition Examination Survey condotto negli Stati Uniti. All’interno di questa indagine sono stati raccolti i dati relativi alle bevande e agli alimenti consumati in una giornata dal campione preso in considerazione.

I partecipanti all’indagine sono stati quindi poi classificati in base al proprio regime alimentare. Analizzando i dati, gli studiosi hanno scoperto come coloro che non seguono un’alimentazione sana, anche a base vegetale, hanno un rischio maggiore di essere affetti da apnea ostruttiva del sonno. Per loro smettere di russare diventa decisamente più difficile.

Dobbiamo sottolineare che chi soffre di questa condizione di solito russa in modo molto rumoroso, è maggiormente soggetto a stanchezza e corre un rischio più alto di sviluppare malattie cardiache, diabete di tipo 2, ictus e ipertensione. Non bisogna dimenticare che esistono delle condizioni genetiche alla base di questo disturbo. Ma ad avere influenza vi sono anche le abitudini giornaliere, tra le quali spicca particolarmente l’alimentazione.

Mangiare sano è basilare

Quando ci si è interrogati sullo smettere di russare e questa patologia, il focus della ricerca è sempre stato quello della perdita di peso o del consumo di specifici cibi. L’approccio più olistico di questa indagine ha consentito di spaziare nel ragionamento.

Chi segue una dieta sana ricca di verdure, secondo i risultati, ha il 19% in meno di possibilità di soffrire di apnea ostruttiva nel sonno rispetto a chi mangia più proteine animali. Allo stesso tempo però nutrirsi in modo non sano, sebbene a base vegetale, porta un rischio del 22% più alto di soffrire di quel disturbo.

Cosa significa questo? Come spiega l’autore della ricerca, dobbiamo tenere conto anche della qualità di quel che mangiamo. Se vogliamo smettere di russare quindi dobbiamo anche iniziare a mangiare in modo adeguato, preferendo un’alimentazione sana.