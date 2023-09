Promuovere un centro estetico: i gadget personalizzati

In tutta Italia esistono circa 88mila centri estetici. Questo dato di per sé è sufficiente per capire quanto sia alta la concorrenza in questo ambito. Chi gestisce un’attività nel settore beauty, pertanto, non può non trovare un modo per distinguersi e farsi notare tra i competitor. Tutti gli operatori devono darsi da fare per provare a destare la curiosità di potenziali clienti attraendo il numero più elevato possibile di persone. Come fare per raggiungere questo obiettivo? Di certo non si può prescindere da un servizio clienti che assicuri i più alti standard di qualità, ma da solo questo potrebbe non essere sufficiente. C’è bisogno, infatti, anche di uno staff qualificato e soprattutto di una strategia di marketing di successo.

I gadget da offrire ai clienti

E a proposito di strategie di marketing, un’idea di successo consiste nel mettere a disposizione della clientela degli omaggi, personalizzare gadget da offrire come regalistica aziendale è un’ottima strategia di marketing. Ovviamente si deve trattare di oggetti che abbiano una correlazione diretta con un centro estetico: per esempio un pettine, un burrocacao o uno specchietto tascabile. Ciò che più conta è che la scelta degli oggetti in questione venga effettuata con la massima cura, affinché essi siano in grado di far la differenza.

Guida alla scelta del gadget

Vale la pena di scoprire, allora, quali gadget sono i migliori per avviare la campagna promozionale finalizzata a pubblicizzare un centro estetico. Si potrebbe cominciare proprio dagli specchietti tascabili, che abbiamo nominato poche righe più sopra. Una volta che un estetista ha portato a termine il proprio intervento, è auspicabile che il cliente venga messo nelle condizioni di osservare i risultati: è a questo che serve, appunto, uno specchietto, che può essere personalizzato con l’aggiunta di un logo in modo da risultare il biglietto da visita del centro che si deve promuovere.

Non solo specchietti: le maschere per gli occhi

Un notevole apprezzamento viene riscosso anche dalle maschere refrigeranti, che a loro volta si prestano a essere personalizzate. In ogni circostanza in cui si avverte una sensazione di stress, per tornare a rilassarsi e a sentirsi bene occorre posizionare sul proprio visto una magnifica maschera per gli occhi. Le maschere per gli occhi, dunque, dovrebbero essere messe a disposizione, ovviamente in maniera gratuita, da coloro che gestiscono un centro estetico.

I beauty case e i burrocacao personalizzati

Continuando nella disamina dei gadget che possono essere offerti in omaggio da un centro estetico si possono citare i beauty case e i burrocacao personalizzati. Anche queste sono proposte che devono essere tenute in considerazione con grande cura. I clienti dei centri estetici, al termine dei trattamenti a cui si sottopongono, sperimentano la piacevole sensazione di pulizia e di benessere. Ebbene, è sufficiente un semplice prodotto come un normale burrocacao per far sì che tale sensazione venga addirittura amplificata. Se il burrocacao in questione è personalizzato, tutte le volte che il cliente deciderà di idratarsi le labbra penserà proprio al centro estetico in cui si trovava.

I beauty case personalizzati

Per quel che riguarda i beauty case personalizzati, poi, si può pensare di considerarli come un vero e proprio premio da elargire a una fascia ristretta di clienti: per esempio quelli più fedeli. Se poi i beauty case in questione contengono anche dei mini shampoo e dei mini balsami, il risultato ottenuto è ancora più apprezzabile. Per chi vuole stupire la propria clientela, la migliore idea possibile consiste nel donare il beauty case in occasione dell’anniversario della prima volta in cui l’utente ha visitato il centro estetico per la prima volta. Il cliente non potrà che rimanere a bocca aperta.

