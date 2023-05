Dolore al gluteo: le cause più frequenti

Il dolore al gluteo spesso viene sottovalutato e trattato superficialmente, come un fastidio passeggero, che si risolve con qualche dose di antinfiammatorio. In alcuni casi questo può anche essere sufficienti, ma in tanti altri può celarsi qualcosa di più profondo, che va affrontato con le terapie giuste. Il dolore al gluteo, in realtà, può avere origine da diverse cause.

Può attestarsi tra i sintomi e diagnosi della sindrome del piriforme, ma anche nascondere un’artrite all’anca o un’ernia al disco. Serve una diagnosi opportuna, fatta da un medico specialista, che approfondisca i sintomi e ricostruisca la ragione che lo scatena.

Soprattutto quando non si verifica in maniera isolata, ma il dolore al gluteo si presenta con una certa frequenza e si espande in maniera radiale in tutta la zona lombare o lungo la gamba, allora decisamente non andrebbe sottovalutato. Vale la pena, dunque, capire quali possono essere le cause che scatenano questo fastidioso dolore, in modo da poter riflettere meglio sui propri sintomi e prendere provvedimenti tempestivi.

Sciatalgia

La causa principale che genera il dolore al gluteo riguarda l’infiammazione del nervo sciatico, il più lungo di tutto il corpo. Questo, infatti, parte dalla zona sacrale e si estende per tutta la lunghezza delle gambe. Il sintomo principale della sciatica si manifesta proprio con un dolore al gluteo, che può essere leggero, ma anche lancinante, ed estendersi alla coscia e alla schiena. In alcuni casi possono essere associati altri sintomi alla sciatalgia, come formicolio, mancanza di forza alla gamba e al piede, intorpidimento. Alcuni movimenti possono essere limitati, proprio a causa dell’intensità del dolore. Va da sé che, individuata la ragione principale del dolore al gluteo, bisogna capire da cosa sia scatenato. Se da una parte, questo si manifesta a causa di una forte infiammazione al nervo sciatico, è pur vero che le ragioni che scatenano questa infiammazione possono essere le più disparate. Da una postura scorretta a una sollecitazione eccessiva del nervo, da una malattia fino a cause che non interessano direttamente questa zona del corpo, ma influiscono sulla postura e sul carico lombare.

Tendinopatia degli ischiocrurali

La tendinopatia degli ischiocrurali o del bicipite femorale coinvolge i tendini e i muscoli che si sviluppano nella parte posteriore della schiena, esattamente dove si focalizza il dolore. Questo, di solito, coinvolge il gluteo, nella parte bassa, in prossimità della piega, e si irradia fino alla parte posteriore del ginocchio. Si verifica proprio quando viene sollecitato molto, come accade, ad esempio, durante il jogging o una camminata veloce.

Problematiche all’articolazione sacro-iliaca

Un’eccessiva mobilità dell’articolazione Sacroiliaca o, al contrario, una grande rigidità possono scatenare fastidiosi dolori che coinvolgono la schiena, l’inguine, il gluteo, la coscia, nella parte posteriore e si possono estendere fino al piede, dando la sensazione che si sia infiammato il nervo sciatico. In realtà si tratta di una disfunzione che coinvolge le articolazioni che si trovano all’altezza dell’osso sacro e che si collegano con le ossa del bacino.

Ernia del disco

Questo disturbo è molto diffuso e si manifesta con una deformazione del disco che si frappone tra due vertebre, al punto da farlo fuoriuscire rispetto all’asse della colonna vertebrale. L’ernia, se localizzata nella parte bassa della colonna, può causare dolore acuto, coinvolgendo anche il gluteo, oltre alla schiena. Le cause per cui si verifica, possono essere le più disparate, dall’obesità alla postura scorretta, dall’invecchiamento dei tessuti fino agli sforzi eccessivi.

Infortunio

Senza necessariamente andare a scavare tra le cause più delicate di un dolore al gluteo, tante volte può essere anche un infortunio, che coinvolge la zona lombare o i muscoli delle gambe che si collegano alla schiena e al coccige, a scatenare dolore proprio in questa zona. Da un trauma possono derivare diversi stati infiammatori dei tessuti che passano necessariamente attraverso il gluteo, causandone dolore più o meno acuto.