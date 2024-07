Vacanze, farmaci irrinunciabili

Quando organizziamo le vacanze quali farmaci dobbiamo considerare irrinunciabili e avere sempre con noi in valigia? Scopriamo insieme quali medicinali non devono essere dimenticati.

Quali medicinali non devono mancare durante le vacanze

Quando si parla di vacanze, a prescindere dalla destinazione, bisogna essere preparati a tutto. Non importa che il viaggio sia lungo o breve. Dobbiamo sempre pensare in modo completo, onde evitare di rimanere sprovvisti di ciò che per noi è essenziale.

Quando partiamo per le vacanze, quindi, quali farmaci dobbiamo portare? Questo è un discorso valido sia per il periodo estivo che il periodo invernale. La banca dati BeSt di Pharma Data Factory può aiutarci a trovare una risposta in tal senso, attraverso la crescita registrata di alcuni medicinali. È impossibile partire per le vacanze senza portare in valigia degli antipiretici. La febbre purtroppo è uno di quei disturbi che sembra non abbandonarci mai a prescindere dal periodo.

Questa classe di medicinali è perfetta per approcciare ovviamente la febbre, le affezioni acute del tratto respiratorio e l’influenza. Ma può essere anche utile per combattere contro piccoli dolori, nevralgie, mialgie e mal di testa. Possono essere considerati i jolly della situazione e per tale ragione non devono mai mancare.

La banca dati ci aiuta a scoprire un altro must have delle nostre vacanze. Parliamo dei cortisonici, che di solito si rendono necessari per combattere malattie allergiche come la rinite, l’asma ma anche patologie come l’artrite reumatoide, coliti ulcerose e dermatiti. Ovviamente è importante muoversi per tempo con il proprio medico, perché diventa molto difficile riuscire a farsi prescrivere questo tipo di medicinale se ne rimane privi.

Avere il necessario per curare le ferite

Partire per le vacanze significa anche assicurarsi di avere con sé medicinali antisettici e disinfettanti oculari. Questi sono basilari per qualsiasi problematica oculistica o della pelle. E soprattutto se puntiamo su vacanze immersi nella natura, non possono davvero mancare. Tintura di iodio, acido borico, perossido di idrogeno, clorexidina e alcool isopropilico ci consentono di poter curare piccole ferite e lesioni senza dover correre per forza in farmacia.

Non ci pensiamo spesso, ma nelle nostre valigie non dovrebbero mai mancare dei farmaci contro la nausea. Poco importa che si tratti di quella causata da una automobile, da un’imbarcazione o da un treno. Se soffriamo di cinetosi, xamamina e valontan sono da considerare sostanze irrinunciabili con le quali viaggiare.

Infine, ma non per importanza, facciamo sempre in modo tale da avere anche degli antimicotici. Soprattutto se viaggiamo verso mete che ne potrebbero richiedere l’uso. Meglio non farsi trovare impreparati.