Camminare all’indietro fa bene alla salute. E no, non si tratta di uno scherzo ma di pura e semplice realtà accertata attraverso test specifici.

Benefici nel camminare all’indietro

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità è possibile rimanere in salute facendo almeno 150 minuti di attività aerobica a settimana. Non è semplice trovare abbastanza tempo per farlo, quindi spesso ci accontentiamo di muoverci a piedi piuttosto che utilizzando dei mezzi di locomozione.

Per quanto questo non sia sufficiente davvero, rappresenta comunque qualcosa che non ci fa sentire in colpa. Eppure ci sono modi di darsi da fare molto più semplici, anche se strani. Come per l’appunto camminare all’indietro.

La camminata viene spesso suggerita come attività fisica aerobica da svolgere ogni giorno per poter dai al nostro organismo la giusta spinta a stare meglio. Ma finora non si era parlato di camminare all’indietro: eppure sembra essere, secondo diversi studi, uno degli esercizi migliori per rimanere in forma.

Pensarci fa quasi ridere se tentiamo di immaginarci a camminare all’indietro per la strada o anche dentro la nostra abitazione. Eppure questo tipo di attività fisica presenta molti benefici, soprattutto perché impegna il nostro corpo in modo ancora più importante rispetto alla semplice camminata.

Ciò avviene perché, tra le altre cose, spinge anche il cervello a lavorare di più. Si tratta infatti di un’azione che richiede molta concentrazione e attenzione, eseguire dei cambi di direzione è molto più complesso e per funzionare è necessario che vi sia un’importante coordinazione tra il sistema visivo, vestibolare e propriocettivo. Dobbiamo essere consapevoli dove si trova il nostro corpo all’interno dello spazio ed essere certi dei movimenti che facciamo.

Migliorano anche equilibrio e artrosi al ginocchio

Gli studi condotti sul tema hanno dimostrato che camminare all’indietro è in grado di apportare molti benefici alla nostra salute. Tra i tanti è in grado di migliorare l’equilibrio e la stabilità e di aiuto ad approcciare l’artrosi del ginocchio. E ancora riduce il carico sulle articolazioni e aumenta la resistenza muscolare.

Camminare all’indietro e qualcosa che non siamo abituati a fare quindi dobbiamo agire per gradi. È importante muoverci per pochi metri alla volta all’inizio, in modo tale che il nostro corpo possa abituarsi a questa posizione strana e insieme alla testa coordinarsi in maniera adeguata.

Una volta presa sicurezza si può provare anche a utilizzare il tapis roulant per camminare all’indietro e quindi massimizzare il proprio lavoro aerobico. Vale la pena tentare questo modo nuovo di fare attività fisica, soprattutto in un momento in cui anche a causa del freddo e degli impegni non si riesce magari a trovare in un momento giusto per andare in palestra.