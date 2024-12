Masticare per stimolare memoria e intelligenza

Masticare per stimolare la memoria e l’intelligenza? La risposta è sì, nei bambini e per quel che riguarda specifici alimenti.

Perché è importante masticare bene

A spiegarlo Adnkronos e Raoul D’Alessio, docente di ortognatodonzia della Suso, sottolineando come questo assunto sìa applicabile in particolare ad alimenti come sedano, finocchi, carote mele e pane. Insomma, quelli contenenti un maggior numero di fibre. Masticare, in questo caso, per i bambini rappresenta uno stimolo basilare affinché si possano sviluppare al meglio la memoria e le potenzialità intellettuali.

L’esperto ha sottolineato che in tal modo è possibile migliorare il benessere e l’apprendimento nonché l’autostima. Masticare diventa così fondamentale per lo sviluppo psicofisico dei bambini che, in caso contrario, rimarrebbe “al di sotto delle sue reali potenzialità”.

Cosa significa questo? Che masticare i cibi giusti al fine di avere una dentatura corretta può essere più importante di quanto pensiamo. L’invito dell’esperto è quindi quello di prendersi cura fin da piccoli della salute orale dei bambini.

Non solo per un mero fattore estetico, quanto per evitare alcune criticità che potrebbero presentarsi e che potrebbero creare problemi sul lungo termini al cavo orale. In tal senso si consiglia l’introduzione, già dallo svezzamento, di cibi consistenti in modo che il piccolo possa abituarsi in maniera graduale a masticare bene.

Attenzione alle malocclusioni

Eventuali malocclusioni infatti, ovvero quando i denti superiori non vanno in contatto correttamente con quelli inferiori, potrebbero portare a una crescita squilibrata. La Suso, Sindacato unitario specialità ortognatodonzia, vuole sottolineare l’importanza del masticare bene e del possedere denti sani come base per uno sviluppo corretto dell’individuo.

La scienza negli ultimi anni ha fatto passo da gigante ed ha rilevato anche un collegamento tra l’equilibrio della bocca e le funzioni masticatorie con la postura della colonna vertebrale. Provando come elementi che non collegheremmo mai influiscono l’uno sull’altro. Per quel che riguarda l’intelligenza e la memoria tanto quanto altre funzioni nel corpo.

La malocclusione considerata più pericolosa è quella del morso incrociato, non di rado presente già a due anni d’età. Sebbene si tratti di denti da latte, l’alterazione delle forze masticatorie e della masticazione potrebbe avere conseguenze sullo sviluppo del bambino. E di conseguenza sul rafforzamento della sua memoria e della sua intelligenza.

È per tale ragione che la Suso punta a eseguire una corretta informazione sul tema fin da subito. Sottolineando come masticare bene fin da piccoli abbia i suoi benefici sul lungo termine. Spingendoci a prenderci cura non solo di noi stessi ma soprattutto dei più piccoli. Garantendo loro una corretta igiene orale.