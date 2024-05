Una delle istituzioni preferite del turismo sanitario in Turchia: Gruppo sanitario Erdem

Erdem Health Group è un gruppo ospedaliero con sede a Istanbul che fornisce vari servizi sanitari dal 1988. Erdem Health Group, noto per fornire un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a pazienti nazionali e internazionali, con un’elevata soddisfazione dei pazienti e con medici ed équipe sanitarie professionali, è diventato oggi una delle prestigiose istituzioni che comprende vari ospedali, centri medici, di dialisi e di fisioterapia in molte località diverse, pur avendo operato solo nell’ospedale di Çakmak Erdem nel 1994.

Sebbene serva in molti settori, è preferito e si fa notare in settori come il trapianto di capelli, la chirurgia plastica, la chirurgia bariatrica e i trattamenti dentali.

TRAPIANTO DI CAPELLI

Grazie allo sviluppo del settore sanitario, i pazienti di altri Paesi preferiscono la Turchia per molti interventi. Uno di questi è noto come trapianto di capelli in Turchia.

Il trapianto di capelli è una procedura chirurgica eseguita per donare capelli dall’aspetto naturale alle persone con perdita di capelli. L’approccio dell’Erdem Hospital al trapianto di capelli è incentrato sulla fornitura del miglior servizio ai propri pazienti. L’ospedale è noto per le tecniche innovative e i dispositivi medici all’avanguardia in questo campo e segue gli sviluppi del trapianto di capelli. Oltre ai trattamenti per i capelli che offre sia per gli uomini che per le donne, ha anche opzioni come il trapianto di barba, il trapianto di sopracciglia e il trapianto di peli del corpo.

CHIRURGIA PLASTICA

Inoltre, una delle altre specialità dell’Erdem Hospital è la chirurgia plastica in Turchia. Questo campo si riferisce alle procedure chirurgiche eseguite per migliorare l’estetica e la funzionalità del corpo. L’Erdem Hospital offre ai suoi pazienti piani di trattamento speciali in questo campo. Gli interventi sono pianificati e applicati in modo specifico in base alle esigenze del paziente, con l’obiettivo di ottenere risultati dall’aspetto naturale.

La chirurgia plastica è un campo che comprende il viso, il seno, l’area addominale, l’area genitale, ecc. Alcuni degli interventi eseguiti dall’Erdem Hospital sono i seguenti: Addominoplastica, Liposuzione, Rinoplastica, Aumento del seno, Lifting del seno, Riduzione del seno, Facelift, BBL, ecc. L’intervento di liposuzione in Turchia è tra i più preferiti così come gli altri trattamenti, soprattutto perché la chirurgia del naso richiede professionalità.

CHIRURGIA BARIATRICA

Oltre al trapianto di capelli e alla chirurgia plastica, l’ospedale è noto anche come luogo per chi vuole perdere peso in modo sano e semplice. Quando i pazienti hanno difficoltà a perdere peso anche se mangiano sano e fanno sport, l’Erdem Hospital apre le porte a una perdita di peso efficace e sana grazie ai vantaggi della chirurgia bariatrica in Turchia! L’Erdem Hospital, che esegue interventi come palloncino gastrico, bypass gastrico e Sleeve Gastrectomy in Turchia, mira a fornire una soddisfazione al cento per cento scegliendo il trattamento più appropriato in base alle misure fisiche e allo stato di salute generale dei suoi pazienti.

TRATTAMENTI DENTALI

Dà la stessa importanza alla salute dentale. La clinica dentale Erdem all’interno dell’ospedale Erdem offre trattamenti come Hollywood Smile, All on 4, All on 6, faccette, impianti dentali, ponti dentali e sbiancamento dei denti.

Mehmet Külünk, membro del consiglio di amministrazione di Erdem Health Group, che ha vinto il Customer Satisfaction Award nei mesi scorsi, ha dichiarato: “La salute per noi viene prima di tutto. Quando la nostra priorità è la salute, la soddisfazione dei pazienti viene di conseguenza. È un onore per il nostro marchio ricevere questo premio”. Ha espresso un sincero ringraziamento a tutti i suoi dipendenti.

Oltre a una varietà di trattamenti, l’Erdem Hospital offre ai suoi pazienti anche servizi come la sistemazione in albergo, l’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il supporto per la traduzione in tutte le lingue e il trasferimento VIP. Mehmet Külünk ha dichiarato: “L’alloggio è una delle preoccupazioni dei nostri pazienti che vengono in Turchia”, e ha ringraziato tutti i pazienti per la loro fiducia nell’Erdem, dicendo: “È molto importante per loro avere un processo confortevole e recuperare la salute”.