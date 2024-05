Fibromialgia: perché lo stile di vita è importante

La fibromialgia, talvolta indicata con l’espressione sindrome fibromialgica, è una condizione patologica a carattere cronico che può avere un impatto negativo importante sulla qualità di vita di una persona. Tecnicamente viene classificata come una malattia reumatica cronica caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso a cui sono associati diversi altri sintomi e segni.

fibromialgia

Nel nostro Paese interessa un numero rilevante di persone (circa due milioni) ed è più comunemente riscontrata nei soggetti di sesso femminile.

Attualmente non sono state ancora definite con certezza assoluta le sue cause, ma diversi autori ipotizzano che alla base vi siano fattori genetici e ambientali.

Gli approcci terapeutici sono di vario tipo e spesso i rimedi disponibili sono associati fra loro; è per esempio possibile ricorrere a metodi naturali come per esempio l’agopuntura per la fibromialgia, tecniche di rilassamento ecc. Il medico può anche prescrivere, se lo ritiene necessario, rimedi di tipo farmacologico, come per esempio i medicinali antidolorifici e quelli ad azione miorilassante.

Una notevole importanza per alleviare l’impatto della fibromialgia è però attribuita allo stile di vita.

Fibromialgia: l’importanza dello stile di vita

Un miglioramento del proprio stile di vita risulta fondamentale in linea generale per moltissime condizioni patologiche, fibromialgia compresa. E del resto non è un caso che i medici lo suggeriscano anche come interessante metodo di prevenzione. Ma cosa significa esattamente migliorare il proprio stile di vita?

Regolare attività fisica

Una notevole importanza è per esempio data allo svolgimento di una regolare attività fisica che, come noto, è suggerita per i suoi effetti benefici a livello della muscolatura e dell’apparato cardiovascolare; le si riconosce anche un ruolo importante a livello di benessere psicologico. Se non si è mai svolta attività fisica in precedenza, il medico potrebbe suggerire, prima di iniziare, una visita medico-sportiva per attività non agonistica.

Regime alimentare equilibrato

Un buon stile di vita prevede anche l’adozione di un regime alimentare equilibrato che assicuri il corretto apporto di macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) e micronutrienti (vitamine e sali minerali); peraltro, un’elevata percentuale di coloro che soffrono di fibromialgia accusano disturbi gastrointestinali e una buona alimentazione può essere sicuramente di aiuto.

La sinergia fra regolare attività fisica e regime alimentare equilibrato evita il sovrappeso, una condizione dannosa sia per la muscolatura che per l’apparato cardiovascolare.

Evitare fonti di stress e abitudini dannose

Per quanto possibile, è altresì importante evitare le fonti di stress negativo; nella fibromialgia, per esempio, non si esclude l’impatto negativo di eventi stressanti.

Sono poi consigli scontati quelli di evitare abitudini dannose come il fumo di sigaretta (sono provati scientificamente i danni che può provocare a livello cardiovascolare e a carico dell’apparato respiratorio), l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcolici o superalcolici.

Fa parte di un corretto stile di vita anche l’evitare un abuso di farmaci. L’uso di medicinali, infatti, non può essere indiscriminato e deve sempre essere gestito dal proprio medico curante o da specialisti medici. Eventualmente, nel caso di disturbi di lieve entità si può considerare la possibilità, sempre dietro consiglio medico, di ricorrere ad approcci naturali come per esempio la fitoterapia o l’agopuntura.

Riposo notturno adeguato

Per il trattamento della fibromialgia, è consigliabile anche dare una certa importanza alla qualità del sonno; un riposo notturno quantitativamente e qualitativamente adeguato può contribuire in modo sensibile ad alleviare la fastidiosa sintomatologia che caratterizza la sindrome fibromialgia.

In conclusione, un corretto stile di vita risulta molto importante per coloro che soffrono di fibromialgia, ma in generale anche per qualsiasi persona attenta alla propria salute.