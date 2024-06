Gambe gonfie con il caldo, cosa fare

Le gambe gonfie per via del caldo è uno dei maggior problemi che è possibile riscontrare con il salire della temperatura. Scopriamo insieme quale sono le cause principali e come porvi rimedio.

Come approcciare le gambe gonfie

Quello delle gambe gonfie con il caldo è un disturbo che si manifesta principalmente con le temperature più alte a causa di un problema di ritenzione idrica e per via di una circolazione del sangue non perfetta. Parliamo di un problema che può avere la sua influenza sulla qualità della vita delle persone e avere conseguenze sulla quotidianità.

Abbiamo già anticipato come caldo e ritenzione idrica portino a sviluppare gambe gonfie. Questo avviene per via della dilatazione dei vasi sanguigni con la temperatura. Tutto ciò aumenta la permeabilità dei capillari e l’accumularsi di liquido nei tessuti.

Anche una circolazione sanguigna non perfettamente funzionante, insieme allo stare troppo in piedi e troppo seduti può portare a una situazione di gambe gonfie. In questo caso è la stessa gravità a rallentare il ritorno del sangue dalle gambe al cuore. Portando all’accumularsi di liquidi alle estremità.

E’ sempre un discorso di liquidi che si accumulano anche quando consumiamo troppo sodio, sottoponendo il nostro organismo a un ulteriore stress. Gli ormoni, dal canto loro, possono avere un ruolo nel presentarsi di questa condizione. Soprattutto per le donne.

Come affrontare quindi le gambe gonfie per via del caldo? Ovviamente cercando di eliminare le cause alla loro base. Una delle prime cose da fare è rimanere idratati in maniera corretta. Bere le giuste quantità di acqua consente di mantenere un equilibrio elettrolitico corretto, riducendo la presenza di ritenzione idrica.

Alimentazione e idratazione corrette

E’ altresì importante evitare il consumo di bevande zuccherate o addizionate e l’uso di sale. In questo caso è bene tenersi lontani anche da alimenti confezionati e trasformati. Per migliorare la circolazione sanguigna dobbiamo poi eseguire attività fisica sufficiente compatibile con le nostre condizioni.

In questo caso una passeggiata al giorno può aiutare ad approcciare il problema delle gambe gonfie, tanto quando puntare un abbigliamento comodo che non blocchi la circolazione. Aiutandosi anche eventualmente con calze a compressione per le gambe.

Per alleviare il gonfiore delle gambe in modo diretto possiamo alzarle sopra il livello del cuore per migliorare il ritorno venoso e massaggiarle delicatamente. E’ importante consultare il proprio medico se dovessero essere presenti anche rossori o altri sintomi. In quel caso ci si potrebbe infatti trovare davanti a situazioni patologiche che necessitano di un intervento più mirato.