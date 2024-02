Sindrome da smartphone, cosa è

Cos’è la sindrome da smartphone? Molto semplice: un mal di collo fastidioso e molto persistente difficile da combattere. Scopriamo insieme come approcciare questo disturbo nel migliore dei modi.

Conosciamo meglio la sindrome da smartphone

Viene chiamata sindrome da smartphone ma potrebbe essere descritta semplicemente come uno scorretto utilizzo di questo dispositivo. Soprattutto a livello posturale, con conseguenze importanti nei confronti di muscoli e ossa. In tutto dovrebbe esserci misura. E questo mal di collo, dato dal nostro eccesso di tecnologia, racconta come sia necessario prenderci cura del nostro corpo anche per quel che riguarda le azioni più semplici e scontate.

Uno studio condotto recentemente ha rivelato come gli italiani trascorrano almeno 17 ore al giorno davanti allo schermo, a prescindere dal fatto che si tratti di un PC o di uno smartphone. Non è difficile quindi comprendere come questo mal di collo particolare possa presentarsi ed essere difficile da combattere.

Se vogliamo evitare la sindrome da smartphone e di conseguenza questo dolore alla parte, dobbiamo imparare a tenere lo sguardo alla giusta altezza mentre utilizziamo questi dispositivi. Ed evitare di tenere il cellulare tra orecchio e spalla.

Questo movimento pone le contratture praticamente dietro l’angolo. Come facciamo a capire se soffriamo della sindrome da smartphone? La prima cosa è proprio la comparsa di dolori a carico dei trapezi o del tratto cervicale del collo, dato dalle suddette contratture. Più in generale possiamo sviluppare una cervicalgia muscolo tensiva, italianamente chiamata cervicale, caratterizzata da un dolore che parte dal collo e arriva fino alle spalle

Dobbiamo fare attenzione: nei casi più bravi può coinvolgere anche il braccio. Utilizzando troppo il telefono cellulare rischiamo anche di causare delle piccole alterazioni ai muscoli, alle articolazioni, ai legamenti, ai dischi vertebrali del primo tratto della colonna.

Come approcciare il problema

Come possiamo approcciare al meglio questa sindrome da smartphone? Ovviamente il primo consiglio è quello di utilizzare molto meno, se è possibile, sia questo dispositivo sia che il PC. Avendo cura, all’atto dell’utilizzo, di alzare il cellulare mettendolo all’altezza degli occhi senza costringere il collo a un piegamento.

Nell’atto della telefonata, il consiglio è quello di sfruttare gli auricolari in modo di evitare anche l’esposizione della parte alle radiazioni. È importante inoltre evitare di sottoporre il collo e la schiena a sforzi assumendo delle posizioni non consone. E aiutandoci con gli antidolorifici e gli antinfiammatori avere cura di tenere il collo al caldo.

Prima dell’utilizzo di medicinali veri e proprio però il consiglio è quello di utilizzare delle pomate miorilassanti che aiutano a sciogliere le contratture.