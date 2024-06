Bere acqua per dimagrire

Mantenere il corpo ben idratato è essenziale per la nostra salute, ma quanta acqua bisogna bere per perdere peso? Non esiste una risposta a questa domanda, ma di certo l’acqua può aiutare a dimagrire se associata ad una corretta alimentazione, all’esercizio fisico regolare e all’assunzione di meno calorie per pasto.

L’acqua come alleato nella perdita di peso

Aiuta ad eliminare l’acqua in eccesso

Uno dei motivi per cui spesso ci si vede ingrassati è la ritenzione idrica. Questa condizione si verifica quando i liquidi non vengono smaltiti correttamente e si accumulano in zone come gambe e pancia, contribuendo all’insorgere della cellulite, patologia molto diffusa tra le donne.

Bere acqua in quantità adeguate, preferibilmente povera di sali minerali come l’acqua osmotica o purificata con un depuratore acqua, aiuta a prevenire e combattere questo fastidioso inestetismo, poiché favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso e migliora l’aspetto della pelle.

Aiuta ad eliminare le tossine

L’acqua svolge un ruolo cruciale anche nell’eliminazione delle tossine che si accumulano nel tessuto adiposo. Se non vengono eliminate adeguatamente, possono contribuire ad infiammazioni e a problemi di salute.

Il sistema linfatico è una delle vie principali attraverso cui il corpo si libera delle tossine: le raccoglie dai tessuti e le trasporta verso il sistema circolatorio per essere eliminate dai reni, attraverso l’urina.

Senso di sazietà

Un altro beneficio importante dell’acqua è la sua capacità di dare una sensazione di sazietà, contribuendo a ridurre il senso di fame. Bere uno o due bicchieri d’acqua prima dei pasti, infatti, può aiutare a mangiare meno.

Migliorare la funzionalità intestinale

Bere acqua è essenziale anche per una buona funzionalità intestinale. In particolare, un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente al mattino, appena svegli, può stimolare l’intestino, aiutare a sentirsi più leggeri e prevenire problemi di stitichezza.

Quanta acqua si deve bere al giorno?

In generale, le raccomandazioni consigliano di consumare almeno un litro e mezzo o due litri di acqua.

Queste indicazioni, tuttavia, sono solo un punto di partenza, poiché il fabbisogno di acqua quotidiano può variare significativamente a seconda del nostro stile di vita.

L’organismo ha bisogno di più acqua se svolge attività faticose, come sport, lavori pesanti, che comportano una perdita di liquidi (sudore) che devono essere reintegrati.

Anche quando non si sta bene c’è bisogno di più acqua, specie se si ha vomito o diarrea, o ancora, durante la gravidanza e l’allattamento. In gravidanza, è raccomandato bere almeno due litri d’acqua al giorno, mentre durante l’allattamento si può arrivare fino a tre litri per sostenere le esigenze del bambino.

Come mantenere un corretto livello di idratazione

Mantenere un corretto livello di idratazione è essenziale per la salute e può essere particolarmente vantaggioso nelle diete ipocaloriche. Alcune persone possono trovare difficile bere la quantità di acqua consigliata. Ecco alcune strategie per garantire un buon apporto di liquidi.

Tisane e Infusi

Le tisane e gli infusi non solo aggiungono sapore all’acqua, ma offrono anche preziosi benefici a seconda delle erbe utilizzate. Ad esempio, la camomilla ha effetti calmanti, mentre il tè verde è ricco di antiossidanti.

Acqua Aromatizzata

Aggiungere fette di limone, menta o altri frutti ed erbe all’acqua è un ottimo modo per renderla più invitante senza aggiungere calorie o zuccheri.

Cibi Ricchi di Acqua

Frutta e verdura come meloni, arance, fragole e pomodori sono naturalmente ricchi di acqua. Consumarli regolarmente aiuta a fornire nutrienti essenziali e fibre, che sono utili per una dieta equilibrata.

Qual è la migliore acqua per dimagrire?

L’acqua che beviamo deve essere pura e priva di contaminanti. Se possibile, è consigliabile l’acqua del rubinetto purificata rispetto a quella in bottiglia.

Tuttavia, non sempre l’acqua potabile può essere considerata di alta qualità; spesso, un segnale di avvertimento è l’eccessivo odore e sapore di cloro, utilizzato per disinfettarla.

Quando l’acqua ha un gusto sgradevole, è meno probabile che venga consumata. Considera l’utilizzo di un depuratore d’acqua in grado di rimuovere tutte le impurità presenti, comprese le particelle più piccole, fino a 0,0001 micron. L’acqua depurata in casa risulterà particolarmente leggera e piacevole al palato, rendendo più facile berne quantità superiori rispetto a quelle abituali. Inoltre, la comodità di averla direttamente dal rubinetto di casa, sia fresca e liscia che gassata, può incoraggiare un maggiore consumo.

Per concludere, bere acqua pura è fondamentale per il nostro benessere. L’acqua depurata elimina il rischio di ingerire sostanze indesiderate come metalli pesanti, microplastiche e batteri che tenderebbero ad accumularsi nell’organismo e ci aiuta ad espellere liquidi e tossine, facilitando il processo di dimagrimento.