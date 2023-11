Federico Seghi Recli presenta il test del capello di IEuD, una nuova risorsa per la cura delle dipendenze

Federico Seghi Recli, socio fondatore dell’Istituto Europeo delle Dipendenze (IEuD), ha recentemente presentato il test del capello, uno strumento che permette di rilevare in modo oggettivo l’uso attuale e pregresso di sostanze stupefacenti, di bevande alcoliche e dei farmaci che possono creare dipendenza. Il test del capello di IEuD rappresenta un’importante risorsa sia per i professionisti che gestiscono i percorsi di cura, sia per i familiari che desiderano comprendere meglio le condizioni delle persone a loro care.

Test del capello IEuD, uno strumento professionale per la rilevazione delle sostanze

Il test del capello di IEuD, ha raccontato Federico Seghi Recli in un recente articolo di Adnkronos, è pensato per fornire un’analisi oggettiva e accurata dell’uso di sostanze stupefacenti, alcol e farmaci che possono causare dipendenza. Le informazioni raccolte attraverso il test del capello offrono dettagli sulla tipologia di sostanze utilizzate, nonché sulla frequenza e la quantità del loro consumo.

Eseguito in laboratori specializzati, il test è in grado di rilevare un ampio spettro di sostanze e i risultati vengono sempre discussi con un medico esperto in medicina delle dipendenze. Questa procedura assicura che i risultati siano correttamente interpretati e che le informazioni siano gestite in modo appropriato.

L’importanza dell’interpretazione professionale del test del capello

Federico Seghi Recli sottolinea l’importanza di una corretta interpretazione dei risultati del test del capello da parte di un medico specializzato. Questo passaggio è cruciale per garantire che il test sia integrato in maniera costruttiva nel percorso di aiuto e cura.

[p] L’interpretazione professionale evita malintesi e fornisce la base per un approccio terapeutico adeguato, specialmente in situazioni delicate come ad esempio la scoperta dell’uso di sostanze da parte di un famigliare.

Il test del capello e l’approccio multidisciplinare di IEuD

Il test del capello si aggiunge alla vasta gamma di servizi e prestazioni specialistiche offerte da IEuD per la cura delle dipendenze. L’Istituto, fondato a Milano nel 2016 e ora attivo in un network nazionale, si rivolge a persone che cercano un trattamento altamente professionale e riservato. Il test del capello può essere richiesto volontariamente, non ha valore medico legale e si svolge nel rispetto della privacy.

L’approccio terapeutico di IEuD è fortemente personalizzato. Un’ équipe multidisciplinare di psichiatri, psicoterapeuti e terapisti della riabilitazione psichiatrica lavora insieme per comprendere la complessità del problema di ciascun individuo e ottimizzare il percorso di cura. Questo impegno verso un trattamento personalizzato e basato sulle specifiche esigenze di ogni paziente è un pilastro fondamentale della filosofia dell’Istituto.