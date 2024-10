Tik Tok, danni per la salute mentale?

Tik Tok dannoso per la salute mentale? È quello che sostiene una denuncia presentata da alcuni stati americani e dal distretto di Columbia nei confronti del colosso cinese di intrattenimento.

Gli effetti di Tik tok sulla salute mentale

Come tutti sappiamo Tik Tok è un app che raccoglie video brevi, molto amata dai giovani. Stavolta si trova al centro di una vera e propria tempesta legale che rischia di non risolversi con un nulla di fatto. La piattaforma è accusata infatti di danneggiare la salute mentale dei minorenni. E la colpa sarebbe da ascrivere al suo algoritmo capace di scatenare dipendenza nei giovani e, di conseguenza, un uso eccessivo dell’applicazione. Con importanti conseguenze per la salute mentale.

“TikTok trae profitto dal fatto che crea dipendenza nei giovani“, spiega il procuratore generale del Distretto di Columbia Brian Schwalb. “Il tempo trascorso sulla piattaforma genera enormi entrate pubblicitarie, ma purtroppo genera anche effetti negativi sulla salute mentale degli utenti“.

Le cause sono state depositate presso i tribunali degli Stati e sono la conseguenza di una indagine iniziata nel 2022 condotta da procuratori generali bipartisan. È considerato pericoloso l’algoritmo alla base del feed “Per te“, pensato per elencare contenuti personalizzati sugli interessi mostrati dagli utenti. Sono sotto accusa, in base alla denuncia, anche i filtri, le notifiche push e la possibilità continua di scrolling dei contenuti. Tutti questi elementi creerebbero non solo dipendenza ma potrebbero dar vita a disturbi legati all’aspetto, all’ansia.

Depressione e dismorfismo corporeo tra le conseguenze

L’algoritmo di Tik Tok viene considerato all’interno delle cause come un “induttore di dopamina” creato appositamente per avere effetto sulla salute mentale dei giovani. Nonostante vi sia consapevolezza relativamente i danni di tipo fisiologico e psicologico che possono scaturire come depressione e dismorfismo corporeo in primis.

Problematiche, tra l’altro, che colpiscono anche la psiche dei più maturi, con conseguenze non meno preoccupanti sulla salute mentale. Altra criticità è legata al modo in cui, facilmente, riescano ad avere accesso a Tik Tok anche i minori di 13 anni. Servirebbe una maggiore regolamentazione. Sia dal punto di vista legale che economico. Grazie alla possibilità di transazioni finanziare senza controllo, si favorirebbe tra l’altro, lo sfruttamento sessuale dei minori.

Tik tok è considerabile molto controverso per il suo funzionamento e la mancanza di regole. In questo caso, grazie alle cause legali, è stato possibile verificare quanto questo abbia effetto sulla salute mentale dei suoi utenti. Tra l’altro una legge federale da poco attiva negli Stati Uniti potrebbe bannare l’applicazione sul territorio se la società madre non la venderà entro metà gennaio.

Quel che è certo è che regolarne l’uso potrebbe solo che far bene a tutti.