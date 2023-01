L’Aloe Vera fa dimagrire davvero?

L’Aloe Vera per dimagrire è un rimedio efficace o si tratta dell’ennesima fake news?

Sono tantissime le piante, le spezie e gli estratti naturali a cui, nel tempo, sono stati attribuiti poteri dimagranti quasi miracolosi. Purtroppo, solo pochi gli ingredienti sono stati confermati validi per la perdita di peso dagli esperti (biologi, nutrizionisti e dietisti) e soprattutto dai paper scientifici.

Ultimamente abbiamo sentito parlare molto di Aloe Vera per dimagrire e abbiamo deciso di chiedere un parere a Deborah Dellucci, esperta di benessere che da qualche anno scrive su salutesegreta.com di tematiche legate a dimagrimento, salute femminile e bellezza, e che ha già affrontato più volte l’argomento dell’Aloe Vera per dimagrire nei suoi articoli: ecco cosa ci ha risposto a riguardo.

Cos’è l’Aloe Vera?

L’Aloe Vera è una pianta grassa diffusa nelle zone tropicali di tutto il mondo che sicuramente conosci già: con le sue belle foglie lunghe e appuntite, viene spesso utilizzata come pianta decorativa.

Ma il suo punto di forza non è solo la bellezza: c’è anche molta sostanza all’interno. Infatti il gel e il succo che si ricavano dalle foglie di Aloe sono stati sfruttati praticamente da sempre nella medicina tradizionale prima, in cosmetica ed erboristeria poi, per le loro proprietà diuretiche, drenanti, lassative, antiossidanti, lenitive e anche dimagranti.

Tutte proprietà che sono state confermate dalla scienza, come ci spiega Deborah Dellucci di salutesegreta.com: l’Aloe Vera infatti è ricca di principi attivi che hanno azioni benefiche sul nostro corpo. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Perché l’Aloe Vera fa bene?

L’Aloe Vera contiene:

Vitamine A, C ed E : potentissimi antiossidanti che potenziano anche il sistema immunitario ;

: potentissimi antiossidanti che potenziano anche il ; Vitamine del gruppo B , importantissime per mantenere attivo e regolare il metabolismo : queste vitamine infatti sono coinvolte nei processi energetici, nella conversione dei nutrienti e in particolare del glucosio in energia e nella digestione;

, importantissime per mantenere attivo e regolare il : queste vitamine infatti sono coinvolte nei processi energetici, nella conversione dei nutrienti e in particolare del glucosio in energia e nella digestione; 20 sali minerali tra cui fosforo, magnesio, potassio, zinco, ferro e sodio, importanti per il metabolismo, il corretto funzionamento del sistema immunitario, la lucidità mentale, l’energia psicofisica e per moltissime funzioni del corpo;

tra cui fosforo, magnesio, potassio, zinco, ferro e sodio, importanti per il metabolismo, il corretto funzionamento del sistema immunitario, la lucidità mentale, l’energia psicofisica e per moltissime funzioni del corpo; amminoacidi essenziali , che intervengono nella rigenerazione dei tessuti e nella formazione e nella funzionalità dei muscoli;

, che intervengono nella rigenerazione dei tessuti e nella formazione e nella funzionalità dei muscoli; enzimi , tra cui quelli digestivi;

, tra cui quelli digestivi; mucillagini, polisaccaridi e monosaccaridi: in altre parole, fibre alimentari;

alimentari; steroli vegetali , che hanno la proprietà di favorire la riduzione del colesterolo LDL;

, che hanno la proprietà di favorire la riduzione del colesterolo LDL; acqua;

Aloe Vera per dimagrire

Veniamo al succo del discorso: l’Aloe Vera fa dimagrire davvero?

Doverosa premessa: come ci ricorda la Dellucci, non esiste un rimedio magico per perdere peso, ma solo dei coadiuvanti che, agendo a vari livelli (sull’appetito, sull’assorbimento dei nutrienti, sul metabolismo, sul gonfiore, sugli accumuli di liquidi eccetera) possono aiutarci a dimagrire, e l’Aloe non fa eccezione.

Detto ciò, Deborah Dellucci ce lo conferma: l’Aloe, sia nella varietà Aloe Vera che nella varietà selvatica Aloe ferox, ha diverse proprietà interessanti e coadiuvanti per il dimagrimento.

Azione lipolitica dell’Aloe Vera

Secondo alcuni studi [1, 2], alcune varietà di Aloe hanno la capacità di “disturbare” l’espressione degli enzimi che controllano il metabolismo dei grassi, bloccando il processo che ne favorisce l’accumulo, cioè la lipogenesi, e favorendo il processo opposto, quello di utilizzo del grasso come fonte energetica primaria, ovvero la lipolisi.

In parole povere, ci spiega Deborah Dellucci di salutesegreta.it, l’assunzione di Aloe Vera può aiutarci a bruciare una maggiore quantità di grasso corporeo e, al tempo stesso, previene la formazione di nuovo grasso e quindi evita che, dopo essere dimagriti, riprendiamo subito peso.

Aloe Vera aumenta il metabolismo

Si dice che l’Aloe Vera serva ad aumentare il metabolismo, ma secondo Deborah Delucci non è esatto al 100%. L’Aloe Vera infatti non agisce direttamente sul consumo calorico a riposo ma, come spiegavamo nel paragrafo precedente, favorisce l’uso dei depositi di grasso per la produzione di energia in modo indiretto.

Grazie alla presenza di flavonoidi e polifenoli, infatti, l’Aloe Vera riesce a bloccare parzialmente l’attività dell’enzima α-glucosidasi, responsabile della digestione dei carboidrati e quindi del glucosio [3]. I carboidrati quindi vengono digeriti solo parzialmente, dunque il corpo ha a disposizione una quantità minore di glucosio da cui produrre energia ed è costretto a ricorrere al grasso.

Oltre ad avere effetti benefici sul peso, questa proprietà dell’Aloe Vera è interessante anche per chi soffre di glicemia alta, in quanto riesce a ridurre i livelli di glucosio nel sangue e a prevenire l’insulino-resistenza tipica del diabete, della sindrome metabolica e associata anche a sovrappeso e obesità.

Aloe drenante

L’Aloe in tutte le sue varietà contiene molta acqua, dunque ha proprietà diuretiche e drenanti. Queste azioni sono efficaci contro le due manifestazioni più odiate degli accumuli di liquidi nel corpo: la cellulite e la ritenzione idrica.

Agendo come drenante, infatti, l’Aloe favorisce la riduzione del gonfiore, della pelle a buccia d’arancia e della cellulite, migliorando quindi la tua figura.

Aloe Vera contro la stitichezza

L’Aloe Vera è stata famosa per anni come rimedio contro la stitichezza [4]: il succo di aloe infatti è ricco di antrachinoni, delle sostanze derivate dell’idrossiantracene fortemente lassative che agiscono irritando la mucosa intestinale.

Dal 2021, però, il nuovo Regolamento Europeo ha vietato la vendita di tutti i prodotti contenenti derivati dell’idrossiantracene in quanto potenzialmente pericolosi per la salute, quindi tutti i prodotti a base di Aloe che troverai attualmente in vendita non contengono più questo principio attivo lassativo.

Comunque, l’Aloe contiene anche fibre e acqua: un mix che favorisce naturalmente il transito intestinale anche senza la presenza degli antrachinoni.

Aloe Vera per controllare l’appetito

La presenza di moltissime fibre nell’Aloe è utile anche per il controllo dell’appetito. Le fibre infatti, oltre a favorire il transito intestinale, favoriscono una sensazione di pienezza e sazietà utilissime per chi sta cercando di dimagrire, ci spiega la Dellucci.

Se ci sentiamo pieni, infatti, è più facile controllare e ridurre le porzioni. In più, come sai sicuramente fin troppo bene, soprattutto durante la prima settimana in cui segui una dieta ipocalorica, hai costantemente fame: assumere l’Aloe può essere una soluzione vincente perché le fibre ti regaleranno una maggiore sensazione di sazietà ed elimineranno l’appetito legato alla riduzione calorica improvvisa.

Aloe Vera per dimagrire: funziona davvero?

In base a tutto ciò che ci ha spiegato Deborah Dellucci di Salute Segreta, possiamo dire che l’Aloe, sia Vera che ferox, hanno un impatto positivo sul processo di dimagrimento, in quanto:

stimola la combustione del grasso corporeo per scopi energetici;

per scopi energetici; riduce la formazione di nuovo grasso , e quindi il rischio di riprendere subito i chili persi;

, e quindi il rischio di riprendere subito i chili persi; favorisce la sensazione di sazietà e pienezza;

migliora il transito intestinale;

promuove il drenaggio dei liquidi in eccesso e quindi la riduzione del gonfiore, della cellulite e della ritenzione idrica.

Ovviamente, ci tiene a sottolineare di nuovo la Dellucci, non basta bere succo di Aloe o assumere un integratore per perdere peso. O meglio: limitandoti a questo, potresti notare una leggera riduzione del peso, ma non si tratterebbe di dimagrimento perché perderesti grasso corporeo, ma semplicemente sarebbe dovuta all’eliminazione dei liquidi e al transito intestinale più regolare.

Per dimagrire con l’Aloe Vera occorre comunque seguire uno stile di vita che permetta il dimagrimento e che comprenda:

una buona alimentazione: leggermente ipocalorica, sana, varia ed equilibrata;

un minimo di attività fisica: anche 30 minuti al giorno fanno la differenza.

Questo porterebbe al vero dimagrimento, cioè alla perdita di grasso corporeo. E, se abbini a questo stile di vita l’assunzione dell’Aloe, potresti velocizzare il processo di dimagrimento.

Altre proprietà interessanti dell’Aloe Vera

Oltre alle proprietà coadiuvanti per il dimagrimento, l’Aloe Vera è benefica anche in molti altri casi. Si tratta infatti di una pianta:

antiossidante;

antinfiammatoria;

antimicrobiotica e antivirale;

con azione gastroprotettrice;

ipoglicemizzante e ipolipidemizzante;

se applicata topicamente è idratante, lenitiva e cicatrizzante, e può essere usata su pelle secca, acne, ustioni, scottature solari, pelle stressata dalla depilazione;

viene somministrata per via orale ad alcuni pazienti oncologici per via delle sue proprietà antitumorali.

Come si assume l’Aloe Vera per dimagrire?

Abbiamo chiesto consiglio a Deborah Dellucci. La sua opinione è che il metodo più semplice ed efficace per assumere l’Aloe Vera è utilizzare degli integratori specifici naturali, tant’è che ne ha recensiti già molti su SaluteSegreta.it.

Questi prodotti infatti contengono l’Aloe Vera abbinata ad altri ingredienti che possono essere utili coadiuvanti alla perdita di peso, come tè verde, curcuma, piperina, caffeina e così via.

In più, chi non l’ha mai provato deve saperlo: il succo di Aloe è molto, molto amaro e difficile da mandare giù! Gli integratori invece sono spesso in pillole o pastiglie, quindi completamente insapori.

Aloe Vera controindicazioni

I rischi associati all’assunzione dell’Aloe Vera erano legati perlopiù alla presenza degli antrachinoni, che come ti dicevamo prima sono stati banditi dall’Unione Europea e quindi non sono più contenuti nei prodotti a base di Aloe.

In ogni caso, l’assunzione dell’Aloe Vera per dimagrire è sconsigliata alle donne in gravidanza e allattamento, a chi soffre o ha sofferto di disturbi alimentari o ai soggetti sottopeso, e non va somministrata ai bambini.

Per le sue proprietà, l’Aloe potrebbe contrastare con alcuni farmaci, in particolare con i diuretici, con gli steroidi, con quelli per le patologie cardiovascolari e con i farmaci che provocano carenza di potassio. Se utilizzi medicinali di questo tipo e in generale se sei in cura con qualsiasi farmaco o se hai delle patologie, dovresti chiedere consiglio al medico prima di assumere succhi o integratori all’Aloe.

