Costantino Vitigliano ricoverato per malattia rara

Costantino Vitigliano è ricoverato in ospedale da ormai una settimana per eseguire alcuni accertamenti. Da quanto rivelato dall’ex tronista, starebbe combattendo contro una malattia rara.

Come sta Costantino Vitigliano

Non ha sottolineato quale sia questa patologia, ma sono giorni che i medici lo stanno sottoponendo a diversi trattamenti e analisi per cercare di comprendere come approcciare questa malattia. È stato lo stesso Costantino Vitigliano ad aggiornare i suoi fan a tal riguardo. All’interno dei video che ha postato è possibile vederlo con la flebo attaccata al braccio. Ha spiegato di essere al momento ricoverato in una struttura ospedaliera milanese in un momento molto delicato.

Gli operatori sanitari sarebbero al momento impegnati nel trovare la terapia più giusta da intraprendere. “Sì, sono ancora in ospedale sono qui da una settimana per una cosa rara” spiega nelle clip. “Talmente rara per cui tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”.

Insomma, un momento tutt’altro che roseo per l’ex modello che oggi e opinionista TV e imprenditore. Non ha condiviso maggiori informazioni riguardanti la malattia. Questo probabilmente avverrà nel momento in cui verrà sottoposto al trattamento corretto per le sue condizioni di salute.

Nei video Costantino Vitigliano racconta un piccolo aneddoto legato al suo ricovero in ospedale, chiamando in causa colui che l’ha scoperto, ovvero Lele Mora. “La cosa particolare è che oggi ho conosciuto il primario di questo ospedale. Guardate il caso: come colui che negli anni passati mi ha dato tanto e ringrazierò per sempre, ossia Lele Mora”, sottolinea, “anche il primario di questo ospedale si chiama Segramora. Sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita? Vediamo come andrà questa volta”.

Solidarietà da parte di amici e colleghi

Questo particolare ha consentito di capire quale fosse l’ospedale nel quale è ricoverato Costantino Vitigliano, ovvero il San Gerardo di Monza. Ovviamente fino a che non verranno diffuse ulteriori notizie sulle sue condizioni non è possibile cercare di comprendere quale sia la patologia che lo affligge. Certo, il fatto che sia ricoverato già da diversi giorni fa pensare che le sue condizioni necessitano di un approccio specifico il più possibile mirato.

Nel frattempo Costantino Vitigliano ha ricevuto già da parte di fan, colleghi e amici tantissima solidarietà per ciò che sta passando. L’augurio ovviamente è quello che possa al più presto essere sottoposto ai giusti trattamenti per tornare in salute. L’imprenditore quarantanovenne è socio e testimonial di centri di crioterapia.