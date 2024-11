Donald Trump, gli effetti sulla salute degli americani

Donald Trump sarà sicuramente il quarantasettesimo presidente americano. E davanti a questa elezione viene spontaneo chiedersi come sia attualmente la salute degli americani.

Le conseguenze sulla Sanità con Donald Trump presidente

E no: non parliamo di qualcosa legato al voto, anche se potremmo ipotizzare un certo deficit di attenzione da parte degli elettori americani. Quello di cui parliamo quando chiamiamo in causa le conseguenze dell’elezione di Donald Trump riguarda l’effetto generale della sua politica sulla salute degli americani.

Partiamo dalle malattie in generale. Tra le diverse promesse fatte dal tycoon in campagna elettorale vi era quella di inserire al ministero della salute Robert F. Kennedy Jr., noto no-vax. E la promessa, si spera disattesa del presidente Donald Trump era un potenziale dar via libera alla eliminazione dei vaccini.

Cosa significa eliminare anche le vaccinazioni più ricorrenti come quella influenzale, quella sul vaiolo delle scimmie, il vaccino anti covid? Significa portare a una recrudescenza di tutte queste malattie, eliminando una eventuale protezione utile a supportare il sistema immunitario contro gli agenti patogeni. E a seconda della profondità dell’intervento potrebbero ripresentarsi epidemie importanti come quelli di poliomielite e di morbillo. Con conseguenti danni e decessi.

Altro punto importante riguarda la salute delle donne. Già ora in alcuni stati esistono delle leggi antiaborto che stanno mietendo vittime. A meno di particolari iniziative da parte dei singoli stati e dei loro governatori, le donne continueranno a morire o a sottoporsi ad aborti non sicuri.

Salute delle donne e non solo a rischio

È ovvio che con un presidente repubblicano vi sia una recrudescenza di determinati sentimenti conservatori. È quindi ipotizzabile che la salute delle donne cadrà sempre più in basso. Con ulteriori conseguenze proprio per quel che concerne la riproduzione e la necessità di abortire se in pericolo di vita.

Per quanto possa sembrare allarmistico non è nemmeno da eliminare la possibilità che si agisca in malo modo anche sugli anticoncezionali o comunque sulle pillole utili per il controllo delle nascite.

Infine la rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti avrà effetti importantissimi sulla salute mentale degli americani. Al netto di coloro che lo hanno votato, infatti sono abbastanza chiari i suoi sentimenti e quelli del suo elettorato nei confronti di alcune categorie. Che ora saranno decisamente meno al sicuro. E che potranno veder limitati i loro diritti all’esistenza. Depressione e ansia le conseguenze “minori”.

Donne, comunità LGBTQ, i transgender in particolare non avranno davanti a loro quattro anni facili. E purtroppo mancheranno anche i giusti supporti al livello sanitario. Non dobbiamo dimenticare che uno degli obiettivi di vecchia data di Donald Trump era proprio quello di cancellare l’Obamacare.