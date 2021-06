Lofarma: innovazione ed efficienza nel trattamento delle malattie allergiche respiratorie

Affrontare le malattie allergiche respiratorie, e la conseguente infiammazione delle vie aeree, è una prassi molto diffusa: secondo le statistiche recenti, 80 milioni di persone in Europa, quindi un cittadino su quattro, è affetto da allergie; in Italia, le malattie allergiche respiratorie interessano più del 20% della popolazione.

Le patologie allergiche aumentano anno dopo anno nei Paesi industrializzati ed interessano anche bambini ed adolescenti; stanno diventando una vera e propria emergenza sanitaria, che va affrontata con impegno e professionalità.

Migliorare la qualità della vita delle persone allergiche è la mission dell’azienda farmaceutica Lofarma, che è leader nella diagnosi e nel trattamento delle malattie allergiche respiratorie.

Da oltre 75 anni Lofarma studia, produce e commercializza diagnostici per allergie e immunoterapie specifiche.

Le linee di prodotti sono specificatamente indirizzate agli specialisti che operano in strutture sanitarie private, e ambulatori privati.

Il know how acquisito negli anni e il patrimonio di giovani risorse umane hanno permesso all’azienda di sostenere le sfide scientifiche e normative con il conseguimento di importanti steps.

Lofarma è ricerca scientifica e tecnologica

Lofarma è l’azienda farmaceutica leader nella diagnosi e nel trattamento delle malattie allergiche respiratorie.

L’azienda risponde alle esigenze dei suoi pazienti con immunoterapie allergene specifiche, Prick Test e Test di provocazione bronchiale aspecifico, una linea dedicata alla prevenzione dell’allergia agli acari.

Gli acari vengono analizzati dal Laboratorio di Controllo e Qualità e suddivisi in lotti destinati all’uso diagnostico e terapeutico.

Il know how acquisito nel tempo ha consentito a Lofarma di produrre numerosi tipi di immunoterapie antiallergiche, oltre 200 test per la diagnosi allergologica e numerosi prodotti per la prevenzione di allergie nel trattamento di patologie specifiche.

La tecnologia dell’allergene in polvere ideata da Lofarma ha portato alla realizzazione dell’ allergoide monomerico carbamilato in compresse, in gocce e in forma iniettiva.

Si tratta di un allergene chimicamente modificato da utilizzare per il trattamento delle forme allergiche.

Immunoterapia allergene specifica: cos’è il vaccino antiallergico?

L’immunoterapia specifica o vaccino antiallergico è il trattamento causale di elezione nei confronti delle patologie allergiche, per la sua capacità di agire nei confronti della marcia allergica, attraverso l’assunzione di estratti di allergene specifici per quella determinata patologia.

Il brevetto Lofarma permette di avere l’unica terapia al mondo con allergoide somministrabile per via sublinguale.

L’allergoide monomerico è ottenuto mediante una modifica chimica specifica e mirata degli ε -aminogruppi di alcuni aminoacidi dell’allergene nativo, senza alterarne le dimensioni molecolari e la struttura conformazionale.

La durata della terapia varia dai 3 ai 5 anni.

Trattamento iposensibilizzante orale al Nichel

Il Nichel è un elemento presente nell’organismo in quantità pari a circa 1 mg totale, e il fabbisogno quotidiano è di circa 100 mcg al giorno. E’ contenuto in innumerevoli oggetti e manufatti che possono venire a contatto con la pelle.

Il Nichel si trova anche nella maggior parte degli alimenti di origine vegetale: la frutta secca a guscio, il pomodoro, il cioccolato e i legumi.

Il Nichel può dare origine a quadri clinici con interessamento sistemico, quali eritema, orticaria, angioedema, disturbi a carico dell’apparato gastroenterico, denominati Sindrome Sistemica da Allergia a Nichel (SNAS).

Inoltre, dà origine a manifestazioni cutanee di tipo eczematoso quali la Dermatite Allergica da Contatto (DAC).

Linea Prevenzione Acari

Lofarma ha creato una linea per la prevenzione degli acari: Aclobed è una fodera antiacaro per materassi e cuscini realizzata in polipropilene, materiale particolarmente adatto all’uso sanitario.

Aclobed Piuma è una fodera realizzata in tessuto di poliestere, che impedisce il contatto tra uomo e acaro della polvere e permette lo scambio d’aria e di vapore acqueo emessi dall’organismo e consente quindi la traspirazione senza favorire la sudorazione.

Lofarma: il processo di innovazione e di comunicazione

Lofarma, nel suo continuo processo di innovazione, ha prestato la massima attenzione alle nuove proposte e ai più recenti strumenti presenti nel campo della comunicazione, scegliendo di utilizzare canali digital e social per migliorare l’interazione con medici e pazienti.

Oggi l’azienda farmaceutica Lofarma è presente online su Facebook, Instagram e Linkedin e con il suo sito istituzionale www.lofarma.it che ingloba al suo interno anche l’E-Commerce di facile accesso e utilizzo.

Il completo restyling grafico di Lofarma avviato nell’anno del suo 75° Anniversario va a integrarsi nel processo di rinnovamento: un ulteriore strumento nelle mani di un’azienda desiderosa di proiettarsi nel futuro pur mantenendo solide basi alle spalle.