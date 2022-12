Metformina e diabete, cosa sapere

La metformina è tra le terapie di elezione per il diabete. Parliamo di un farmaco efficace, sicuro, molto utile e di derivazione naturale. Perché quindi su Internet gira voce che possa causare problemi?

Metformina farmaco sicuro

La risposta è semplice: perché degli ignoranti e troll vogliono creare danno come già avvenuto con i vaccini anticovid. Il Corriere della Sera ha spiegato con molta efficacia la situazione.



Se prendiamo infatti in considerazione la metformina, scopriamo che per la sua creazione si parte da una leguminosa molto diffusa utilizzata già nel medioevo per curare le persone. Parliamo della galega officinalis, una pianta perenne erbacea che si trova anche nelle regioni dell’Italia submontana. Essa è una pianta officinale riconosciuta come tale da secoli. E considerata molto buona per curare qualsiasi malattia. Ovviamente ai giorni nostri viene utilizzato il suo principio attivo, ovvero la galegina, modificata per aumentarne la tollerabilità. E perfezionata proprio come antidiabetico.

Tecnicamente quindi la metformina viene considerata un derivato migliorativo naturale o nutraceutico. ed è inserito nelle linee guida terapeutiche del diabete in tutto il mondo. Ed è considerato il farmaco di elezione in tal senso proprio per la sua alta tollerabilità.

Nel 2021, quando sono state definite le nuove linee guida sul diabete di tipo 2 italiane dall’Associazione medici diabetologi, dalla Società italiana di diabetologia e dall’Istituto superiore di sanità, l’uso della metformina è stato raccomandato come farmaco di prima scelta per trattamento a lungo termine nei pazienti senza pregressi eventi cardiovascolari.

Sempre farmaco di prima scelta

Ma anche come farmaco di prima scelta, insieme ad altre sostanze specifiche, per chi ha già avuto già problemi cardiovascolari pregressi. La metformina è l’unico medicinale in grado di essere efficace nella riduzione del rischio di morte cardiovascolare in pazienti obesi e in sovrappeso.

La medicina ha fatto dei progressi e sono stati creati nuovi farmaci efficaci e più costosi. Ma ciò non ha cambiato il ruolo della metformina, proprio per la sua utilità e la sua sicurezza. E per il fatto che sia in grado di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari. Come? Contenendo l’iperattività piastrinica e attivando la fibrinolisi. E non solo, riduce anche il rischio di sviluppo del cancro mentre si sta valutando il suo effetto di protezione rispetto all’infezione da covid.

Essendo un farmaco presenta comunque delle controindicazioni e deve essere somministrato con cura nelle persone che soffrono di insufficienza renale. Non dobbiamo credere alle stupidaggini presenti per colpa di facinorosi in rete. Soprattutto se sostengono che la metformina possa essere un farmaco dannoso.