Sistema immunitario: ecco cosa lo indebolisce

Il nostro sistema immunitario è il nostro migliore alleato in termini di salute: esso può essere indebolito dall’attacco di batteri e virus ma non solo: in un periodo come questo dove la pandemia di coronavirus ancora incombe sulla popolazione, evitare tutto ciò che lo indebolisce è uno sforzo che è necessario fare.

Importante dormire e non stressarsi

Quel che è importante capire è che spesso e volentieri a crear problemi al sistema immunitario sono comportamenti sbagliati che mettiamo in atto involontariamente, senza renderci conto delle conseguenze. Uno dei primi in grado di mettere a repentaglio la nostra salute in tal senso è la mancanza di sonno: il non dormire abbastanza infatti mette a repentaglio la produzione di anticorpi che ci aiuterebbero a difenderci dalle malattie. Questo perché l’organismo umano rilascia le citochine, ovvero quelle proteine che sono di supporto al sistema immunitario, proprio mentre dormiamo.

Anche lo stress è un pericolo reale per il sistema immunitario, soprattutto se si protrae a lungo: questo accade perché quando si è stressati il cervello produce una maggiore quantità di cortisolo che, tra gli effetti collaterali, ha proprio quello di rendere meno forte la funzione delle cellule T, adibite al combattere le infezioni. È importante comprendere che anche essere ansiosi può diventare un attacco alle proprie difese: ragione per la quale, almeno stando agli scienziati del National Institute of Mental Health statunitense, diventa basilare stabilire le proprie priorità sul lavoro e nella vita, affidarsi a tecniche di rilassamento e fare attività fisica attorniandosi contestualmente di persone con le quali ci si trova bene.

Attenzione anche alla solitudine e all’abuso di alcol

Anche la solitudine è stata individuata, da una ricerca pubblicata sulla rivista di settore Journal of Neuroimmunology, come possibile causa di danni al sistema immunitario per via del potenziale palesarsi di disturbi dell’umore: in particolare sarebbero i radicali liberi a causare problemi. In questo caso la soluzione potrebbe essere trovata anche in un semplice abbraccio.

Per garantire al proprio sistema immunitario uno stato di salute adeguato bisogna anche assumere buone dosi di Vitamina D, mangiare molta frutta e verdura ed evitare il più possibile uno stile di vita sedentario senza però esagerare nello sforzo fisico: anche un eccesso di esercizio può rivelarsi. Evitare l’abuso di alcolici, una dieta piena di grassi e il fumo di sigaretta rappresentano altri passi imprescindibili se si vuole mantenere un adeguata difesa immunitaria contro germi e malattie.

Insomma, per rimanere in salute è importante seguire uno stile di vita sano ed equilibrato in ogni senso.