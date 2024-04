Demenza, i trucchi per prevenirla

La demenza è una patologia a carico del sistema nervoso che si può cercare di prevenirla, sebbene ancora non curare. Vediamo insieme quali sono i “trucchi” da mettere in atto.

Ecco come cercare di prevenire la demenza

Una delle prime cose che possiamo fare, per prevenire la demenza, è quella di mangiare in modo sano. Seguire una dieta equilibrata ci consente, infatti, di fornire al nostro organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Per aiutare il nostro cervello possiamo evitare di consumare troppi alimenti processati o eccessivamente lavorati. Dando spazio a frutta e verdura e alimenti ricchi di omega 3 e antiossidanti.

Questo approccio è necessario per evitare che gli alimenti troppo processati possano favorire l’insorgenza di micro-infiammazioni nel cervello. Non dobbiamo farci mancare poi dei cibi fermentati. Il loro effetto sul microbioma intestinale ha importati risvolti, infatti, anche sul nostro encefalo.

Altro trucco da seguire per contrastare la demenza è quello di non vivere una vita sedentaria. È importante fare attività fisica compatibile con il proprio stato di salute. Essa infatti ci aiuta a migliorare le “connessioni” del cervello o ancor meglio la neuroplasticità. Aiutandoci comunque a favorire anche la circolazione sanguigna e a ridurre lo stress e l’infiammazione. Tutti elementi importanti per contrastare la demenza.

Anche una corretta salute mentale aiuta contro lo sviluppo di questa patologia. Dobbiamo quindi sforzarci di avere buone relazioni sociali, capaci di stimolare il nostro cervello e i percorsi neuronali.

Lo stress è un altra problematica importante da considerare. Questo ha un impatto molto negativo sulla salute. Dobbiamo a tal ragione imparare a gestirlo meglio, anche solo per limitare una protezione eccessiva di cortisolo. Possiamo in tal senso sfruttare lo yoga e la meditazione.

Importante anche il sonno

Tra i trucchi da mettere in campo contro la demenza vi è anche quello di dormire abbastanza. Un buon sonno è in grado letteralmente di farci vivere più a lungo aiutando il nostro cervello a funzionare normalmente, eliminando le tossine dal nostro organismo.

Non solo: è importante anche tenere sotto controllo la pressione sanguigna. Questa rappresenta un severo fattore di rischio per quella tipologia di demenza legata a piccole ischemie transitorie o fattori cardiovascolari. Per tale ragione è importante mantenere uno stile di vita sano il più possibile e approcciare questo problema con celerità.

Infine, ma non per importanza, dobbiamo rimanere sempre attivi nello stimolare la nostra mente. Considerando il nostro cervello come un muscolo che deve essere allenato in modo costante.

Riassumendo si tratta di comportamenti legati a uno stile di vita sano: approccio che ripaga in materia di prevenzione.