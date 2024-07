Fitness, gli esercizi che aiutano la memoria

Fitness per sostenere la memoria? Esistono degli esercizi specifici per aiutare ad allenare il nostro cervello in tal senso. Scopriamo insieme quali sono e per quanto farne.

Il fitness sostiene la salute del cervello

Lo diciamo spesso che il cervello è come un muscolo che deve essere allenato. Maggiore l’attività che si fa migliori saranno i risultati. E la memoria in tal senso non e un’eccezione. Certo, il sudoku e i cruciverba sono importanti per mantenere attivo l’encefalo.

Ma come ci indica anche uno studio condotto nel 2023 sono sufficienti 10 minuti di fitness al giorno per rafforzare la capacità cognitiva. Questa ricerca, presentata su Epidemiology & Community Health, evidenzia come dell’attività fisica moderata consenta di raggiungere punteggi cognitivi più alti rispetto a chi ha una vita più sedentaria.

Il fitness e l’esercizio fisico, lo sappiamo, sostengono la salute del corpo. E fa bene anche a quella mentale, migliorando la capacità di organizzazione, di pianificazione e come già anticipato la memoria. Come sopracitato, esistono degli esercizi specifici che possono aiutare, in ambito fitness, a sostenere il nostro encefalo.

Stupirà molti, ma una delle prime attività di fitness che aiutano il cervello e la memoria è il ballo. Questo perché parliamo di un’attività che è in grado di coinvolgere sia la mente che il corpo, grazie alla necessità di memorizzare i passi e muoversi in maniera coordinata.

Senza contare che ballando possiamo ridurre l’ansia e lo stress che di solito hanno cattiva influenza sul nostro memorizzare. Anche il semplice ballare in casa può essere utile.

Altri esercizi utili per la memoria

Un altro esercizio valido in tal senso sono gli squat, a prescindere che siano con o senza carico. Questi ci aiutano a sviluppare resistenza e forza muscolare ma, grazie alla necessità di coordinazione e concentrazione, attivano specifici circuiti cerebrali. E non mancano di aumentare il flusso sanguigno in ogni parte del corpo. Cervello compreso.

Anche camminare è un esercizio fisico valido per stimolare la memoria: bastano tra 10-20 minuti al giorno per fare la differenza e aiutarci a sostenere la connessione tra le cellule cerebrali. Anche in questo caso stress e ansia vengono messi da parte, soprattutto per via del tempo passato all’aria aperta. Altrettanto rilevante e considerabile un esercizio di fitness, è il salire le scale.

E infatti considerabile un’attività fisica intensa capace quindi ovviamente di lavorare sulla forma fisica ma anche sulla capacità cognitiva, aumentando il flusso sanguigno verso il cervello. È stato dimostrato che maggiore è la forma delle persone dal punto di vista aerobico, più denso e il tessuto cerebrale. Fitness in palestra corsa o jogging concludono questo quadro di esercizi.