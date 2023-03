Per quel che concerne lo streptococco quanto costa un tampone? Una domanda che è necessario farsi dato il boom di contagi in Italia in queste ultime settimane. In particolare per ciò che concerne il Lazio e Roma.

Crescita contagi da streptococco

La situazione ha portato i pronto soccorso a essere presi d’assalto da genitori preoccupati per le condizioni dei propri figli. Non consci che le infezioni da streptococco sono di competenza del medico personale che dovrà suggerire proprio la sottomissione al tampone.

Solo in questo modo infatti si può avere la certezza che è presente l’infezione e dare il via a una terapia specifica da affrontare. La malattia derivante dal contatto con lo streptococco di solito sì presenta come un mal di gola che non può passare se non con l’assunzione di antibiotici.

È importante quindi sottoporsi a un tampone ma avere cura di farlo eseguire o supervisionare da un medico, un farmacista o un operatore sanitario. Questo perché una non corretta esecuzione potrebbe portare un falso negativo e al peggioramento delle condizioni del paziente.

Quando parliamo di infezione da streptococco parliamo di un batterio che può causare faringiti, infezioni della pelle ma anche malattie come l’otite, l’impetigine e la scarlattina, sebbene meno comuni. Il tampone si rende necessario proprio per agire immediatamente quando a essere colpito e un minore. Si tratta di un test non doloroso e della durata di pochi minuti.

Meglio eseguire il tampone in farmacia

Il tampone per lo streptococco può essere acquistato in farmacia e fatto a casa. Il consiglio è però quello di eseguirlo direttamente con il supporto del farmacista o dal proprio medico o pediatra di famiglia. Il tampone è di tipo faringeo ed è formato da un bastoncino cotonato. Questo dovrà essere strofinato sulla parete posteriore della faringe e delle tonsille per ottenere un campione valido.

Ci siamo chiesti in precedenza quanto possa costare un tampone per lo streptococco. Il prezzo e abbastanza abbordabile: circa 12 euro. Quello che dobbiamo comprendere e se è disponibile all’interno della nostra farmacia di fiducia.

Questo batterio di solito non porta a sviluppare infezioni molto gravi. Vero è allo stesso tempo che particolari condizioni immunitarie possono portare il paziente a sviluppare malattie più importanti. È per tale ragione che è bene agire immediatamente in tal senso se si ha il dubbio che non si tratti di un normale mal di gola.

È consigliato quindi contattare il proprio medico se la laringite perdura per più di 5-6 giorni. Il medico di famiglia potrà infatti prescrivere o invitare il paziente a recarsi presso di lui per eseguire il tampone.