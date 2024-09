Ansia finanziaria, nuova causa di stress

L’ansia finanziaria è una delle maggiori attuali cause di stress e disturbi mentali. A sottolinearlo diversi studi che evidenziano come la paura di non riuscire ad affrontare tutte le spese rappresenti un fattore di rischio per diverse problematiche.

Cosa comporta l’ansia finanziaria

Sostenere il proprio benessere finanziario e mentale è diventato un obiettivo fulcro di ampie fasce della popolazione. Le quali non di rado incontrano moltissimi problemi a mantenere la propria serenità, proprio per via delle difficoltà in campo economico. Il rapporto tra questi due mondi è molto stretto: la stabilità economica ha un’influenza molto importante sulla felicità delle persone.

E questo porta la salute mentale a essere messa in discussione quando, per differenti motivazioni, il benessere finanziario viene a mancare. Il detto dice che “i soldi non fanno la felicità”: senza dubbio, però aiutano gli individui a prendersi cura della propria sanità mentale.

La maggiore consapevolezza generale di come l’ansia finanziaria sia diventata un vero e proprio problema sta portando organizzazioni e specialisti a cercare una soluzione. Affinché le persone possano avere tutti gli strumenti necessari per affrontarla.

Non bisogna prendere sottogamba l’ansia finanziaria. Questo perché gli attacchi derivanti da questo tipo di stimolazione non hanno differenze rispetto ad altre tipologie dello stesso disturbo. Lo stress mentale è lo stesso. Semplicemente a differire e la causa scatenante. Purtroppo il momento non è dei migliori. E non di rado anche chi non aveva problemi ad arrivare alla fine del mese ora sta sperimentando problematiche di diversa tipologia.

Attenzione alle conseguenze

E soprattutto in chi non è abituato ad avere a che fare con l’ansia finanziaria, le conseguenze possono essere più imponenti. Cosa bisogna fare quindi? Di certo la prima cosa è quella di non nascondersi dietro a un dito e ammettere di avere un problema. Sia per quel che riguarda le finanze in senso stretto sia per ciò che concerne in modo in cui quest’ansia finanziaria viene affrontata.

Di certo, soprattutto se gli attacchi iniziano a essere ingestibili è bene chiedere consiglio al proprio medico, il quale potrà indirizzare verso la soluzione migliore da intraprendere. Non dobbiamo mai smettere di prenderci cura della nostra salute mentale. Soprattutto se questo presuppone un nostro vivere sereno ed equilibrato.

Nel caso in cui l’ansia finanziaria dovesse esprimersi in modo troppo imponente, prendiamo in considerazione anche il nostro rivolgerci a un terapeuta. Non di rado questi disturbi permangono anche quando la situazione torna alla normalità. Lasciandoci sfiniti e poco inclini a una corretta gestione dell’umore e della nostra vita.