Caldo, effetti sulla salute mentale

Il caldo elevato mette a dura prova la nostra salute mentale. È qualcosa di cui eravamo certi già solamente analizzando le nostre reazioni. Uno studio, però, ci aiuta ora a fare maggiore chiarezza.

Effetti del caldo sulla mente

La ricerca, condotta in California, ma facilmente trasferibile in qualsiasi altro Stato del mondo, ha scoperto che il 22% degli abitanti californiani sta sperimentando conseguenze negative per via del troppo caldo.

A essere più colpite da effetti sulla salute mentale per le alte temperature sono le donne, giovani e in generale le persone con una preparazione universitaria di etnia caucasica. A soffrire gli effetti del caldo sulla salute mentale anche i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Questa fascia d’età sta sperimentando maggiori conseguenze psicologiche rispetto anche alle persone con più di 65 anni.

Lo studio è stato pubblicato su Plos Climate ed è stato condotto dagli studiosi della Standford School of Medicine e dagli scienziati dell’università della California di San Francisco. L’indagine ha coinvolto più di 24.000 persone, proprio con lo scopo di verificare quali fossero gli effetti del caldo sulla salute mentale.

A soffrire particolarmente il caldo dal punto di vista psicologico anche coloro che vivono nelle zone rurali, spesso costretti con le alte temperature a subire conseguenze anche per ciò che concerne il lavoro nei campi.

Come già anticipato in particolare a subire conseguenze sulla salute mentale a causa del caldo sono i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni. Per loro il rischio di conseguenze psicologiche è il doppio rispetto agli anziani.

Le donne rischiano di più

Le donne hanno inoltre un rischio maggiore rispetto agli uomini in tal senso. Coloro che avevano subito danni a causa del clima in passato hanno ora una maggiore probabilità di sviluppare problemi di tipo psicologico a esso correlati.

“Questi risultati”, spiegano i ricercatori, “evidenziano la necessità di sviluppare interventi mirati per prevenire e mitigare gli effetti psicologici dei cambiamenti climatici. Specialmente tra i gruppi più vulnerabili”

Questo particolare stress dato dai cambiamenti climatici e dal caldo estremo potrebbe trovare una sorta di mediazione grazie alla collaborazione tra vicini. Sembra, infatti, che il senso di comunità che si viene a creare nell’affrontare il problema tutti insieme riesca ad abbassare il rischio di conseguenze sul piano personale.

In Italia è possibile ipotizzare che le zone più colpite da conseguenze sulla salute mentale a causa del caldo si hanno quelle più calde. E quindi Fiumicino, Palermo, Prato, Milano e Roma. A livello regionale sono invece Lombardia ed Emilia Romagna ad aver subito maggiori eventi dannosi con conseguente stress.