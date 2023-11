Sindrome della papera, cosa è

Viene chiamata sindrome della papera quel comportamento delle persone che le porta a nascondere il loro malessere e la loro ansia, mostrando di essere sempre felici.

Cosa significa soffrire di sindrome della papera

Termini coniati dagli studiosi dell’Università di Stanford per descrivere i loro studenti che, nonostante siano pieni di impegni e stressati, vogliono comunque apparire al massimo. E far vedere di avere tutto sotto controllo. Deve essere sottolineato che la sindrome della papera viene collegata molto di più ai giovani, ma colpisce anche gli adulti.

Di solito in quelli che in giovinezza sono sempre stati abituati a essere popolari e visti al top che, anche cresciuti, non vogliono mostrarsi in modo differente. Va detto che la sindrome della papera non è attualmente riconosciuta a livello scientifico o esiste una diagnosi medica ufficiale. Ma secondo gli esperti può essere collocata senza problemi nei disturbi da stress e di ansia.

La sua manifestazione consiste nell’apparire sempre sotto controllo e all’erta per riuscire ad apparire calmi e privi di problemi. E’ stata chiamata sindrome della papera perché questi pennuti che sembrano scivolare sull’acqua, in realtà muovono le zampe freneticamente sotto la superficie per farcela.

Per gli esseri umani questo si traduce nel nascondere le ansie personali avendo il bisogno di mostrarsi privi di problematiche e debolezze. Anche quando si sta cercando di sopravvivere alle pressioni provenienti dal luogo di lavoro, della famiglia, dalle relazioni personali.

Può portare alla depressione

Parliamo di un disturbo che è più diffuso tra il genere femminile, proprio perché ambientalmente esposte alla necessità di rispondere maggiormente a un eccesso di aspettative e di lavoro. I sintomi della sindrome della papera si manifestano attraverso cefalea, disturbi nel sonno, difficoltà di concentrazione, irritabilità, insofferenza e disturbi psicosomatici.

Nei casi più gravi si può arrivare anche a veri e propri attacchi d’ansia, panico e depressione. Si vive la costante paura di crollare e non si riesce mai a dire di no. Si punta a nascondere le emozioni per raggiungere una perfezione, sotto ogni punto di vista, che è impossibile da ottenere.

E importante fare attenzione e chiedere aiuto se si ritiene di far parte della casistica. Questo perché la sindrome della papera può portare a conseguenze rilevanti nella vita di ognuno di noi. Le donne tendono a cadere vittime dei disturbi alimentari mentre negli uomini tutto ciò conduce spesso a un abuso di stupefacenti e alcol.

Non dobbiamo ignorare questo tipo di malessere, ma dobbiamo cercare qualcuno di competente che possa aiutarci a uscire fuori da questo circolo vizioso.