Carote? Per un abbronzatura sana

Carote? Via libera al consumo per una abbronzatura sana. Con l’arrivo della stagione calda questo ortaggi gustoso rivela sempre di più la sua utilità.

Quanto fanno bene le carote

Le carote le mangiamo sia crude che cotte, frullate o affettate. La loro versatilità in cucina è ampia e non conosce stagione. Uno dei loro aspetti più interessanti riguarda i benefici che posseggono per il nostro organismo. Soprattutto per quel che concerne la pelle. Non è un caso che si suggerisca il consumo in generale se si hanno criticità in tal senso.

O se si vuole avere un supporto per raggiungere un’abbronzatura sana e uniforme. Partiamo da una delle caratteristiche delle carote che le rende ideali per il consumo. Quale? Posseggono poche calorie per 100 grammi ma hanno un forte potere saziante. Questo le rende perfette per essere uno spuntino valido in ogni occasione. E anche parte di una dieta ipocalorica.

Sono fonte di fibre e più nello specifico di pectina, capace non solo di favorire il senso di sazietà ma anche di ridurre l’assorbimento del colesterolo. E dei glucidi all’interno dell’intestino aiutando a prevenire il diabete.

Quando parliamo di carote ovviamente uno dei maggiori protagonisti è il betacarotene. Dobbiamo ricordare che si tratta di un precursore della vitamina A (retinolo) e promuove la rigenerazione della pelle. Aiutando anche nella produzione di collagene.

Benefici anche per il sistema immunitario

Le carote, sempre grazie alla betacarotene, aiutano nel mantenere la salute della vista favorendo il corretto funzionamento del sistema immunitario. Coadiuvando la prevenzione nei confronti di tumori, malattie vascolari e degenerative grazie alle sue caratteristiche antiossidanti.

Non dobbiamo poi dimenticare che alla pelle fa bene anche la vitamina E contenuta in questi ortaggi, insieme alla niacina o vitamina B3, ottimo supporto anche per il sistema nervoso. L’acido folico o vitamina B9 promuove sia un corretto metabolismo del ferro che la produzione di globuli rossi sani. Insomma, i benefici non mancano davvero.

Come mangiare quindi le carote in modo da poter sfruttare al meglio i benefici per la pelle, l’abbronzatura e le altre parti del nostro organismo? In realtà possiamo mangiarle sia crude che cotte dato che il betacarotene resiste alla cottura.

Per poter godere di tutti i loro nutrienti è bene non cuocerle troppo. E lavarle accuratamente ma senza eliminare la buccia, anch’essa portatrice di benefici per l’organismo. Non dobbiamo quindi aver paura di consumarle come più ci aggrada. Evitando forse solo di non farle bollire eccessivamente, mantenendo così alte anche le dosi delle altre vitamine preziose che contengono.