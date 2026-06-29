Dermatite atopica: cosa succede alla pelle

Se convivi con la dermatite atopica, sai che non si tratta di una semplice “pelle secca”: è una condizione infiammatoria cronica, tra le più diffuse soprattutto nei bambini, dove interessa circa un piccolo su cinque. Ha un andamento cronico-recidivante, cioè alterna periodi di apparente quiete a improvvise riacutizzazioni, e può comparire nei primi mesi di vita ma anche in adolescenza o, più raramente, in età adulta. Conoscerne i meccanismi aiuta ad affrontare con più consapevolezza sia le fasi acute sia i periodi di tregua.

Una barriera che non protegge più

Alla base c’è quasi sempre un’alterazione della barriera cutanea, la struttura che difende la pelle come un muro fatto di mattoni e malta. Quando si indebolisce, mancano alcuni lipidi fondamentali e la cute non trattiene più l’acqua né blocca l’ingresso di sostanze irritanti: ecco perché appare secca, tesa e reattiva. A innescare o peggiorare il quadro concorrono predisposizione genetica, stress, fumo, inquinamento, acari e allergeni, ma anche dettagli quotidiani come detergenti troppo aggressivi o tessuti sintetici.

Come si manifesta

I segnali più tipici sono chiazze arrossate, prurito intenso e secchezza; nei casi più severi compaiono vescicole e croste. Le zone cambiano con l’età: nei più piccoli guance, fronte e cuoio capelluto; crescendo, le pieghe di gomiti e ginocchia, le mani e il contorno occhi. Negli adulti è frequente anche su viso e tronco. Non esiste una cura definitiva, ma con il supporto del dermatologo i sintomi si tengono ben sotto controllo: la terapia, che varia in base a gravità ed età, va affiancata a una cura quotidiana costante che punti a riparare e proteggere la barriera cutanea, così da diradare e ammorbidire le riacutizzazioni.

Il consiglio dell’esperto

Tieni un piccolo diario della pelle. Per due settimane annota cosa cambia: cibi, tessuti, prodotti, livello di stress, meteo. Spesso emergono trigger personali ricorrenti che, una volta individuati, puoi ridurre prima ancora che parta una fase acuta. Porta questi appunti alla visita: aiuteranno lo specialista a personalizzare il trattamento.