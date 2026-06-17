Caldo, come proteggere il cuore? Le alte temperature non rappresentano soltanto un disagio per il benessere quotidiano, ma possono avere conseguenze importanti anche sulla salute cardiovascolare. Come regolarsi?

Cosa fare contro il caldo, per il cuore

Durante i periodi di caldo intenso, infatti, il nostro organismo è costretto a mettere in atto una serie di meccanismi per mantenere stabile la temperatura corporea. Questo comporta un lavoro supplementare per il cuore, che deve adattarsi alle nuove condizioni ambientali.

Quando fa molto caldo, i vasi sanguigni tendono a dilatarsi per favorire la dispersione del calore attraverso la pelle. Questo fenomeno può determinare una diminuzione della pressione arteriosa e spingere il cuore a battere più velocemente per garantire un adeguato afflusso di sangue agli organi. Nelle persone sane si tratta generalmente di un adattamento fisiologico, ma nei soggetti anziani o in chi soffre di malattie cardiovascolari il caldo può aumentare il rischio di malesseri e complicazioni.

Un altro aspetto da non sottovalutare con il caldo è la disidratazione. Con la sudorazione il corpo perde acqua e sali minerali essenziali. Se questi liquidi non vengono reintegrati correttamente, il sangue può diventare più concentrato e il sistema cardiovascolare è costretto a uno sforzo maggiore. Per questo motivo è fondamentale bere regolarmente durante la giornata, anche in assenza dello stimolo della sete, privilegiando l’acqua e limitando le bevande alcoliche o eccessivamente zuccherate.

Anche l’alimentazione può aiutare

L’alimentazione può contribuire a proteggere il cuore nei mesi più caldi. È consigliabile scegliere pasti leggeri e facilmente digeribili, ricchi di frutta e verdura di stagione, che forniscono acqua, vitamine e minerali preziosi. Al contrario, pasti molto abbondanti o ricchi di grassi possono aumentare il lavoro dell’organismo e accentuare la sensazione di affaticamento.

Anche l’attività fisica richiede alcune attenzioni particolari quando fa caldo. Muoversi regolarmente è importante per la salute cardiovascolare, ma durante le giornate più afose è preferibile evitare gli sforzi nelle ore centrali della giornata, quando le temperature raggiungono i valori più elevati. Le prime ore del mattino o la sera rappresentano generalmente i momenti più adatti per camminare, correre o praticare sport all’aperto.

Per ridurre lo stress termico è utile trascorrere il più possibile il tempo in ambienti freschi e ben ventilati, indossando abiti leggeri e di colore chiaro. Le persone che assumono farmaci per la pressione o per altre patologie cardiache dovrebbero inoltre seguire con attenzione le indicazioni del proprio medico, poiché il caldo può influenzare l’equilibrio dei liquidi e la risposta dell’organismo alle terapie.

Proteggere il cuore dal caldo, quindi, significa adottare semplici abitudini quotidiane che aiutano l’organismo a reagire meglio alle alte temperature.