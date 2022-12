Informazioni sull’installazione e l’assistenza del montascale di casa tua

Il montascale è uno strumento che migliora drasticamente la qualità della vita di un anziano o di un disabile. Grazie a questo strumento non vi dovrete più preoccupare di passare da un piano all’altro di casa vostra in quanto sarà la macchina a fare tutta la fatica e qualsiasi impedimento sarà solo un ricordo.

Due aspetti fondamentali quando si acquista un montascale sono l’installazione e l’assistenza post ordine. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza al riguardo.

Entrambi questi fattori infatti saranno fortemente influenzati dal tipo di montascale che avrete acquistato. Montascale rettilinei e curvi hanno prezzi e caratteristiche diverse. Anche il numero di scale ovviamente incide. Ad esempio. Il costo di un montascale per 1 piano sarà decisamente inferiore rispetto a un montascale per una casa con più di due piani.

Cosa succede con l’installazione di un montascale rettilineo?

L’installazione di un montascale rettilineo comporta il taglio del binario di scorrimento alla lunghezza corretta per le scale. Questa operazione viene spesso eseguita in loco come parte del processo di installazione, ma potrebbe essere eseguita prima della data di installazione.

I montascale possono essere installati su entrambi i lati delle scale. Di solito c’è un lato più logico da scegliere in base all’ambiente circostante in cima e in fondo alle scale. Alcuni montascale possono essere cambiati in loco per adattarsi a entrambi i lati, ma alcuni modelli devono essere ordinati in anticipo come “destrimani” o “mancini”.

Il binario è fissato saldamente ai gradini con staffe. Il carrello è infilato sul binario e la sedia è fissata saldamente al carrello. L’installazione è completa in circa un’ora. L’installatore dovrebbe prendersi del tempo per mostrarti come funziona.

Cosa succede con l’installazione di un montascale curvo?

Un montascale curvo richiede il completamento di misurazioni accurate prima della produzione del binario di scorrimento. Questo viene tipicamente fatto utilizzando un sistema di misurazione fotografica per la massima precisione.

L’installatore del rivenditore pianificherà un momento per effettuare le misurazioni scattando foto di obiettivi di carta posizionati strategicamente sulle scale e sui pianerottoli. Le foto vengono elaborate tramite software per creare un disegno della scala e di come il binario curvo dell’ascensore può essere montato sulla scala.

La maggior parte delle aziende utilizza un sistema di misurazione fotografica per misurare con precisione le scale, quindi viene realizzato un disegno al computer per la fabbricazione personalizzata del binario.

I sistemi più avanzati sul mercato ti consentono persino di vedere come apparirà il tuo montascale sulle tue scale durante il processo di misurazione. I disegni tecnici sono realizzati dal software di misurazione e questi disegni vengono utilizzati per fabbricare il binario piegato personalizzato per la tua casa. Il processo di installazione del montascale curvo può richiedere diverse ore o più a seconda della complessità della scala e se si dispone di parcheggi.

Quanto spazio è necessario?

Le dimensioni del montascale variano da marca a marca. Una regola generale è che la scala deve essere larga almeno 75 cm e che ci devono essere almeno 60 cm di spazio per il pianerottolo alla base delle scale.

Il mio montascale necessita di manutenzione?

I montascale sono dispositivi meccanici e possono richiedere un servizio di manutenzione di tanto in tanto per mantenerli correttamente funzionanti.

Il budget mediamente è intorno ai 100 o 200 euro per la manutenzione annuale. Il manuale del proprietario dovrebbe includere un programma da seguire. Le batterie dovranno essere sostituite di tanto in tanto a seconda di come è stato utilizzato il sollevatore.

Poiché nella maggior parte dei casi si tratta di batterie speciali, sarà necessario farle sostituire dal rivenditore che ha originariamente installato l’apparecchiatura.

Perché il mio montascale emette un segnale acustico?

Una delle chiamate di assistenza più comuni si verifica quando l’unità non viene caricata correttamente. La maggior parte dei montascale emette un segnale acustico per informarti che non si stanno caricando.

Assicurati sempre di parcheggiare il montascale completamente all’interno della stazione di ricarica che potrebbe trovarsi nella parte superiore e inferiore del pianerottolo.

Qual è la garanzia sui montascale?

Ogni produttore offre una garanzia sui propri montascale che in genere copre le parti difettose per un periodo di tempo. La garanzia varia a seconda del produttore e di solito non copre i costi di manodopera.

I rivenditori a volte offrono garanzie aggiuntive per coprire il servizio. I rivenditori possono anche offrire pacchetti di manutenzione e garanzia a un costo aggiuntivo, ma che danno la tranquillità di coprire i costi futuri. È necessario registrare la garanzia del prodotto presso il produttore al momento dell’installazione.

Ho bisogno di assistenza sul mio montascale, chi posso chiamare?

È sempre meglio chiamare il rivenditore che ha installato il tuo montascale se hai bisogno di assistenza.

Controlla il sollevatore per vedere se le informazioni del rivenditore sono su un adesivo sul tuo prodotto. Se non ricordi chi ha installato il tuo montascale, chiama il produttore del tuo montascale per ottenere una raccomandazione da loro.

Avrai bisogno di un rivenditore autorizzato a ricevere parti di ricambio se necessario.