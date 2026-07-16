Depressione maggiore: sintomi, diagnosi e ruolo dello specialista

La depressione maggiore, chiamata anche disturbo depressivo maggiore (DDM) e in passato definita disturbo depressivo unipolare, è un disturbo dell’umore caratterizzato da un insieme di sintomi psicologici e fisici che incidono in modo significativo sulla vita della persona.

A differenza di momenti transitori di tristezza o di calo emotivo, è un quadro persistente che richiede una valutazione clinica accurata.

Capire come si manifesta la depressione maggiore è fondamentale per riconoscerla e avviare, di conseguenza, un percorso adeguato di diagnosi e cura.

I sintomi e i segni del disturbo sono numerosi e sono dettagliatamente specificati nel DSM-5-TR, l’edizione più recente e aggiornata del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali.

I principali sintomi psicologici

I sintomi psicologici sono uno degli aspetti centrali del quadro clinico del disturbo. Si possono ricordare, per esempio, l’umore depresso per la maggior parte della giornata, la riduzione della motivazione e la perdita di interesse o piacere nelle attività quotidiane (sintomo che viene indicato con il termine anedonia).

Altri possibili sintomi sono la difficoltà di concentrazione, l’indecisione, l’eccessivo senso di colpa o l’autosvalutazione, i pensieri ricorrenti di morte e l’ideazione suicidaria ricorrente.

Sono tutte manifestazioni che, come facilmente si può immaginare, hanno un forte impatto negativo sulla vita lavorativa e su quella familiare.

I principali sintomi fisici

La depressione maggiore non coinvolge soltanto la sfera emotiva, ma provoca anche sintomi fisici. Tra questi rientrano i disturbi del sonno (per esempio l’insonnia o, al contrario, l’ipersonnia), la diminuzione o l’aumento dell’appetito, la stanchezza persistente e la riduzione generale dell’energia (astenia).

Si tratta di manifestazioni che contribuiscono spesso a rendere più difficile il riconoscimento del disturbo depressivo.

Diagnosi differenziale e valutazione clinica

Un aspetto di grande importanza nella pratica clinica riguarda la diagnosi differenziale, ovvero la necessità di distinguere la depressione maggiore da altre condizioni che possono presentare sintomi simili, come il disturbo bipolare, le reazioni a eventi fortemente stressanti (per esempio un lutto) o alcune condizioni patologiche con sintomi sovrapponibili (per esempio, l’ipotiroidismo, il morbo di Parkinson e la demenza depressiva, che in passato veniva definita pseudodemenza).

La valutazione specialistica è quindi fondamentale e si basa su un’analisi complessiva dei segni e dei sintomi, della loro durata e del loro impatto sulla vita quotidiana.

Il DSM-5-TR specifica tutti i criteri che devono essere soddisfatti per porre la diagnosi di depressione maggiore.

Inquadramento dei segnali e strumenti informativi

Tra i contenuti informativi dedicati alla salute mentale, il tema “depressione: segnali da non trascurare” è spesso approfondito nell’ambito di materiali divulgativi pensati per aiutare pazienti e caregiver a orientarsi tra i primi campanelli d’allarme e la necessità di un approfondimento clinico.

Ovviamente, queste risorse non sostituiscono la valutazione specialistica, ma possono contribuire a una maggiore consapevolezza dei sintomi e dei percorsi di cura disponibili. Inoltre, possono essere di stimolo a confrontarsi con il proprio medico curante o con uno specialista.

Il ruolo dello specialista nel percorso di cura

Lo specialista in salute mentale è quel professionista che ha il compito di valutare l’eventuale presenza di depressione maggiore, definirne la gravità e individuare il trattamento più appropriato. Il percorso può includere interventi psicoterapeutici, supporto farmacologico o un approccio combinato, a seconda delle caratteristiche del quadro clinico.

Come nel caso di qualsiasi altra condizione patologica, una diagnosi precoce e accurata consente di intervenire nel modo più efficace e di migliorare la prognosi complessiva, riducendo il rischio che il disturbo diventi cronico e quindi sia più difficile da trattare.

L’importanza di un riconoscimento corretto

Riconoscere la presenza di depressione maggiore significa essenzialmente distinguere tra difficoltà emotive transitorie, altri disturbi dell’umore e una condizione che necessita, per essere correttamente trattata, di un inquadramento medico specifico.

Questa distinzione è fondamentale per evitare di sottovalutare il problema e per favorire un accesso tempestivo alle cure.

Un approccio consapevole è di norma il primo passo concreto per iniziare un percorso adeguato e migliorare la qualità della vita della persona interessata.