Caldo e annegamenti, c’è relazione?

Il rapporto tra caldo estremo e annegamenti viene spesso sottovalutato e adesso cercheremo di spiegarvene le ragioni, talvolta più semplici di quel che si pensa.

Maggiore rischio di annegamento con il caldo

Con l’arrivo dell’estate e delle ondate di caldo sempre più intense le persone cercano sollievo in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle piscine. Trascorrere del tempo in acqua è un modo piacevole per affrontare le alte temperature, ma proprio nei periodi più caldi aumenta anche il rischio di annegamento. Non si tratta di una coincidenza, bensì di un fenomeno legato a diversi fattori che coinvolgono il comportamento umano e le condizioni ambientali.

Quando il caldo è particolarmente intenso, cresce il numero di persone che frequentano spiagge e aree balneabili. Di conseguenza aumenta anche l’esposizione ai rischi. Molti scelgono di fare il bagno nelle ore centrali della giornata, quando il sole è più forte e l’organismo è già sottoposto a uno stress significativo. Temperature elevate possono favorire disidratazione, cali di pressione, affaticamento e perfino malori improvvisi, condizioni che rendono più difficile nuotare in sicurezza.

Anche lo sbalzo termico rappresenta un elemento da non sottovalutare. Entrare rapidamente in acqua dopo essere rimasti a lungo sotto il sole può provocare una reazione dell’organismo, con conseguenze che vanno dal semplice malessere fino alla perdita di conoscenza nei casi più gravi. Per questo motivo è consigliabile bagnarsi gradualmente prima di immergersi completamente.

Il caldo può influenzare anche i comportamenti. Durante le giornate estive si tende a trascorrere più tempo in acqua, spesso abbassando il livello di attenzione. Tuffi in zone sconosciute, bagni in acque non sorvegliate o l’abitudine di sopravvalutare le proprie capacità natatorie aumentano il rischio di incidenti. A ciò si aggiunge il consumo di alcolici, frequente durante le vacanze o le giornate in spiaggia, che riduce i riflessi e la capacità di valutare i pericoli.

Fare molta attenzione sempre

Non bisogna dimenticare che il rischio riguarda anche chi sa nuotare bene. Correnti marine, fondali irregolari, onde improvvise e cambiamenti delle condizioni meteorologiche possono mettere in difficoltà anche i nuotatori più esperti. Nei laghi e nei fiumi, inoltre, l’acqua può essere molto più fredda di quanto sembri in superficie, aumentando il rischio di crampi e perdita di controllo dei movimenti.

I bambini rappresentano una delle categorie più vulnerabili. Bastano pochi istanti di distrazione perché un gioco in acqua si trasformi in un’emergenza. Per questo motivo la sorveglianza costante da parte di un adulto è fondamentale, anche nelle piscine poco profonde.

La prevenzione resta lo strumento più efficace per ridurre gli annegamenti. Scegliere aree sorvegliate, rispettare le indicazioni dei bagnini, evitare di entrare in acqua dopo un’esposizione prolungata al sole e mantenere sempre un comportamento prudente sono accorgimenti semplici ma essenziali.