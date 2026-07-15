Cervello, come proteggerlo dal caldo

Come proteggere il cervello dal caldo? Le altre temperature mettono anche questo nostro organo fondamentale in pericolo. Vediamo insieme cosa fare.

Cosa fare per proteggere il cervello

Quando le temperature salgono, il nostro organismo è costretto a lavorare di più per mantenere stabile la temperatura corporea. Tra gli organi che risentono maggiormente del caldo c’è anche il cervello, che ha bisogno di un apporto costante di ossigeno e nutrienti per funzionare al meglio. Per questo motivo, durante le giornate più afose è normale sentirsi più stanchi, avere difficoltà di concentrazione o accusare mal di testa.

Uno dei principali rischi è la disidratazione. Anche una lieve perdita di liquidi può compromettere le prestazioni cognitive, rendendo più difficile mantenere l’attenzione, ricordare informazioni o prendere decisioni. Bere acqua con regolarità, senza aspettare di avere sete, è quindi una delle strategie più efficaci per proteggere il cervello. È fondamentale aumentare l’assunzione di liquidi soprattutto se si trascorre molto tempo all’aperto o si pratica attività fisica.

Anche l’alimentazione può fare la differenza. Frutta e verdura di stagione, ricche di acqua, vitamine e sali minerali, aiutano a reintegrare ciò che il corpo perde con la sudorazione. Pasti troppo abbondanti o ricchi di grassi, invece, richiedono un maggiore impegno digestivo e possono accentuare la sensazione di spossatezza.

Il caldo intenso può influenzare anche il sonno. Dormire poco o male riduce la capacità del cervello di recuperare le energie e di consolidare memoria e apprendimento. Per favorire un riposo di qualità è utile mantenere la camera fresca, arieggiare gli ambienti nelle ore meno calde e limitare l’uso di dispositivi elettronici prima di coricarsi.

Evitare sforzi intensi e riposare

Nelle ore centrali della giornata, quando il sole è più forte, è consigliabile evitare sforzi fisici intensi. L’attività motoria può essere praticata al mattino presto o in serata, quando le temperature sono più miti. Se è necessario uscire, è preferibile indossare abiti leggeri e di colore chiaro e proteggere la testa con un cappello, riducendo così il rischio di un eccessivo surriscaldamento.

Particolare attenzione va riservata agli anziani, ai bambini e alle persone con malattie croniche, che possono essere più vulnerabili agli effetti del caldo. In questi soggetti, confusione mentale, sonnolenza insolita, vertigini o difficoltà nel parlare possono rappresentare segnali da non sottovalutare e richiedono un intervento tempestivo.

Prendersi cura del cervello durante l’estate significa adottare semplici abitudini quotidiane che aiutano tutto l’organismo a funzionare meglio. Può sembrare scontato, ma non lo è affatto. Prenderci cura del nostro cervello equivale a prenderci cura di noi stessi nella nostra interezza.