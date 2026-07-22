Spray al peperoncino, effetti su sani e non

Lo spray al peperoncino è uno strumento di difesa diffuso tra molte categorie di persone. Ma quali sono gli effetti suuna persona sana e su chi soffre di patologie?

Effetti dello spray al peperoncino

Scopriamolo insieme. Lo spray al peperoncino è uno strumento di difesa personale il cui principio attivo è l’oleoresin capsicum, un estratto naturale ricavato dai peperoncini piccanti. Quando viene spruzzato sul volto di una persona, provoca una forte irritazione delle mucose degli occhi, del naso, della bocca e delle vie respiratorie. Gli effetti sono generalmente temporanei, ma possono essere molto intensi e, in alcuni casi, comportare rischi maggiori.

In una persona sana, l’esposizione allo spray al peperoncino provoca quasi immediatamente un intenso bruciore agli occhi, con lacrimazione abbondante e difficoltà a tenerli aperti. Il dolore è accompagnato da una sensazione di forte irritazione della pelle del viso e da un marcato bruciore al naso e alla bocca.

Respirare può diventare difficile per alcuni minuti a causa dell’irritazione delle vie aeree, con tosse, senso di soffocamento e temporanea riduzione della capacità di inspirare profondamente. Molte persone avvertono anche disorientamento, ansia e difficoltà a coordinare i movimenti. Tutti effetti che contribuiscono a rendere inefficace l’aggressore senza provocare, nella maggior parte dei casi, danni permanenti.

Attenzione a eventuali complicanze

I sintomi raggiungono generalmente il loro massimo nei primi minuti dopo l’uso e tendono ad attenuarsi gradualmente nell’arco di 20-45 minuti. La completa scomparsa del fastidio può però richiedere diverse ore, soprattutto per il bruciore cutaneo e l’irritazione degli occhi.

La situazione può essere diversa quando lo spray viene inalato da una persona già affetta da alcune patologie. Chi soffre di asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), allergie respiratorie o altre malattie che compromettono la funzione polmonare può sviluppare una reazione più intensa.

L’irritazione provocata dalla capsaicina può infatti causare un restringimento delle vie respiratorie, aumentando la difficoltà respiratoria e, nei casi più gravi, favorendo una vera e propria crisi asmatica. Per questo motivo, le persone con malattie respiratorie rappresentano la categoria maggiormente a rischio di complicanze.

Anche chi soffre di patologie cardiovascolari può essere più vulnerabile. Il forte dolore, lo stress improvviso e la paura possono determinare un aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. Nella maggior parte dei soggetti questi cambiamenti sono transitori, ma in presenza di malattie cardiache preesistenti possono aumentare il rischio di eventi avversi, soprattutto se associati a uno sforzo fisico intenso o a una situazione di particolare agitazione.

Un’altra categoria che richiede attenzione è quella delle persone con gravi malattie oculari. Sebbene la capsaicina non provochi normalmente lesioni permanenti alla vista, chi presenta patologie della cornea o ha subito recenti interventi agli occhi può andare incontro a complicazioni che rendono necessaria una valutazione specialistica.

In caso si qualsiasi complicanza è quindi necessario richiedere assistenza sanitaria.