Ecommerce B2B: alcuni dei migliori in base al settore di riferimento

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto un fiorire di e-commerce di vario tipo, con un crescente numero di clienti che utilizzano internet per acquistare beni e servizi. Questo soprattutto se si pensa al settore B2C, dove l’impresa cerca di incontrare il cliente finale. Le prospettive di crescita sono però ancora ampissime, anche perché nel nostro Paese si partiva da una base di utilizzatori effettivamente esigua. Questo è vero anche per gli e-commerce B2B, quelle realtà che mettono in contatto aziende con altre aziende o professionisti.

Settore medico

Gli e-commerce B2B nel settore medico sono in Italia disponibili da relativamente poco tempo. Le realtà impegnate in questo ambito sono però note e stanno riscuotendo ampi successi. Un esempio su tutti è Medical Center Italia, una piattaforma che si rivolge sia ai medici, sia ai clienti finali. La proposta è molto ampia, anche perché si tratta della versione online aggiornata di un’offerta disponibile nel nostro Paese dal 1974. L’idea è quella di proporre ai medici tutto ciò di cui hanno bisogno, dagli accessori necessari per lo svolgimento della loro professione, per arrivare fino agli arredi per lo studio medico. Il tutto suddiviso in modo chiaro e con la possibilità di trovare rapidamente ciò che si cerca all’interno di un catalogo veramente molto ampio.

Accessori e utensileria per artigiani e aziende

In questo ambito la proposta di e-commerce sembra essere più ampia, anche se in realtà la gran parte dei negozi online che offrono accessori e utensili per l’industria, l’artigianato e il bricolage lo fa rivolgendosi principalmente ai clienti finali. Per quanto riguarda il B2B puro le proposte sono veramente poche, tra queste sicuramente il catalogo online di Würth è quello più ampio e particolareggiato. Un sito che è disponibile da qualche anno, proposto da un’azienda leader in questo settore e attiva dal lontano 1945. I prodotti disponibili sono moltissimi, anche perché questo è il principale segreto dei negozi che offrono questo genere di prodotti: poter rispondere alle esigenze di un’ampia gamma di clienti professionali, cosa che ovviamente non è semplice.

Packaging

Molte aziende, in Italia e all’estero, usano quotidianamente scatole, confezioni e buste per spedizioni e accessori che riguardano strettamente il packaging. Uno dei siti di vendita online più interessanti in questo settore è Rajapack, che effettivamente propone sia packaging di varia natura, sia imballaggi per l’industria, nastri, reggette e forniture necessarie per la gestione di un magazzino. Stiamo parlando di un e-commerce B2B, che quindi permette ai propri clienti di richiedere ordini per grandi volumi di merce. Anche in questo caso il segreto è la varietà di prodotti offerta, che è per certi versi il leitmotiv di tutti i migliori e-commerce B2B del mondo. Rivolgersi a un ampio numero di potenziali clienti e proporre loro tutto ciò di cui hanno bisogno rende un e-commerce realmente utile. Se poi si unisce questo a una buona dose di innovazione, sia per quanto riguarda la varietà di prodotti offerti, sia per le modalità di gestione del magazzino e degli ordini, è chiaramente più facile trovare un buon numero di potenziali clienti.