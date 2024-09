Attrezzi da palestra, quali avere in casa

Quali sono gli attrezzi da palestra da avere in casa? Se ci stiamo chiedendo come costruire la nostra home gym per darci all’home fitness dobbiamo comprendere che, per quanto limitate, esistono delle opzioni da poter sfruttare.

Ecco gli attrezzi da palestra da preferire

Ovviamente lo spazio non è vasto e di conseguenza, nello scegliere gli attrezzi da palestra, dobbiamo tenere conto della superficie che possiamo occupare con gli stessi. Secondo gli esperti, all’interno di un’abitazione dovremmo inserire un’ellittica.

Parliamo di macchine che consentono di eseguire un allenamento fitness di tipo aerobico che possono essere più o meno tecnologiche in base alle nostre esigenze. Tra gli attrezzi da palestra le ellittiche consentono di muovere tutto il corpo contemporaneamente. E danno modo di eseguire un riscaldamento generale sia una defaticazione importante alla fine dell’esercizio.

Per la loro struttura sono adatte a qualsiasi tipo di fisicità ed eventuali limiti funzionali. Possono essere utilizzate anche dagli anziani che non hanno problemi di equilibrio.

Tra gli attrezzi da palestra che possiamo inserire all’interno della nostra abitazione c’è anche il TRX, che consente di allenarsi a corpo libero o in calistenia avendo a disposizione, grazie al sistema, la possibilità di mettere in atto moviment ed esercizi eterogenei, regolandone anche l’intensità. Di solito questo particolare attrezzo è sfruttato per allenare in modo completo tutti gli addominali. Ha anche il plus di essere particolarmente economico.

Via libera a manubri e panca multifunzione

Se pensiamo agli attrezzi da palestra, anche all’interno di un’abitazione, non pensiamo di poter fare a meno di manubri o bilancieri componibili. Ovviamente bisognerà verificare lo spazio disponibile e il giusto carico. Questi rappresentano lo strumento più importante per chiunque voglia avere in casa una preparazione molto simile a quella ricevibile in palestra.

Soprattutto perché hanno lo stesso effetto e sono in grado di elargire gli stessi benefici. Ovviamente in base alla tipologia di allenamento che si vuole condurre si sceglieranno il bilanciere e i manubri più adatti. A questi si potranno poi aggiungere ulteriori dischi.

Infine, ma non per importanza, tra gli attrezzi da palestra sui quali dovremmo concentrare la nostra attenzione anche in casa c’è la panca multifunzione. In questo caso l’offerta è così ampia che bisogna essere davvero preparati ad affrontare la selezione per poter gestire al meglio il proprio allenamento. Essenzialmente, la panca può rappresentare la base con la quale possiamo allenare qualsiasi parte del nostro corpo.

E questo perché è in grado di racchiudere in un solo elemento tutti quelli sopra citati.