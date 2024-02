Yogilates, nuova disciplina di allenamento

Lo yogilates è una disciplina che sta prendendo ma mano piede e che unisce le caratteristiche migliori di yoga e pilates. E che rende possibile eseguire contestualmente gli esercizi di uno e dell’altro.

Cosa è lo yogilates

Lo yoga, quasi inutile presentarlo, è la pratica millenaria indiana che unisce la meditazione e movimento. Il pilates è un noto metodo di allenamento praticato da milioni di persone nel mondo. La crasi yogilates rappresenta bene l’unione delle due discipline, le quali insieme danno modo di allenare sia il corpo che la mente. Rendendo fluidi i movimenti e sistemando la postura.

Questo nuovo modo di allenarsi ha efficacia anche sui muscoli della colonna vertebrale, agendo in modo positivo sulla schiena. Una lezione di yogilates dura circa 60 minuti e armonizza letteralmente le peculiarità più interessanti di entrambi gli allenamenti.

Questa inizia sempre con una sequenza fluida in piedi, in modo tale da scaldare i muscoli della schiena e preparare la mente della persona all’esercizio. Attraverso gli esercizi di yogilates si tonificano e si allungano i muscoli, lavorando molto sulla concentrazione mentale. Gli esercizi di yoga sono alternati a quelli di pilates, ottenendo in questo modo di lavorare sulla flessibilità e sulla resistenza del corpo.

Insomma, si esegue un allenamento molto completo dai diversi benefici. Ovviamente in base alle sequenze proposte l’allenamento cambierà di tipologia. Anche lo yogilates può diventare un allenamento aerobico capace di bruciare calorie. Non solo: in questa disciplina è anche possibile utilizzare degli attrezzi che rendono possibile intensificare l’allenamento o possono servire di aiuto per riuscire a dar vita a posizioni meno semplici.

Allenare tutto il corpo in modo completo

Con questa disciplina si sono prese le caratteristiche migliori di entrambi gli allenamenti e si è dato vita a una complementarietà capaci di favorire il benessere della persona. Grazie al lavoro muscolare fatto, come già anticipato, è possibile allungare i muscoli rendendoli più elastici e forti. Si sperimenta quindi un maggiore tono muscolare e un rilassamento capaci di migliorare anche la respirazione. Fattore importante per la salute dell’apparato cardiovascolare.

Grazie alle calorie bruciate tra yoga e pilates, lo yogilates consente anche di perdere peso. Buona parte degli esercizi riguarda i flessori dell’anca e degli addominali, ma anche le braccia e i glutei. In realtà è tutto il corpo a essere allenato perfettamente, grazie all’unione nelle posizioni di yoga e i movimenti richiesti dal pilates.

Riuscire a condurli in uno stesso schema consente di seguire un allenamento molto completo dai risultati davvero importanti. Un allenamento da provare, soprattutto se si vuole unire anche benessere fisico e benessere mentale.