Over 50: ecco i problemi di salute più diffusi tra uomini e donne

Quando si raggiungono, e si superano, i 50 anni di età, è inevitabile che si presenti qualche piccolo acciacco, a cui si può comunque trovare rimedio, anche se può essere un po’ noioso e fastidioso. A questa età, come è noto, per le donne si avvicina, o è già arrivato, il periodo della menopausa, mentre per quanto riguarda gli uomini, sebbene non si assista ad una modifica fisiologica così marcata, l’avanzare dell’età può provocare squilibri, problemi e disturbi di diverso genere.

Quali sono i problemi più diffusi degli uomini over 50

In particolare, tra gli uomini over 50 non è raro il verificarsi di lievi problemi cardiovascolari, pressione alta, valori elevati di colesterolo e glicemia, tendenza ad accumulare peso superfluo, dolori articolari e disturbi digestivi.

Tuttavia, è bene considerare che spesso questo i problemi di questo tipo vengono accentuati, o addirittura provocati, da uno stile di vita non proprio orientato verso la salute: attività fisica scarsa o nulla, alimentazione non equilibrata e non regolare, abitudine di fumare e di eccedere con caffè e altre bevande eccitanti. Non sono da tralasciare, inoltre, le situazioni di stress, dovute magari ad impegni di lavoro e di famiglia molto pressanti, che provocano a loro volta ripercussioni sullo stato di salute.

Altri problemi che riguardano comunemente il mondo maschile intorno ai 50 anni, si riferiscono anche alla sessualità, infatti pare che oggi siano sempre più numerosi gli uomini, non solo over 50 ma anche più giovani, che soffrono di disfunzioni erettili, con conseguente disagio sia per sé stessi che nel contesto del rapporto di coppia.

Quando si verifica un problema di disfunzione erettile, per risolverlo è necessario, dopo avere naturalmente escluso problematiche di natura organica, analizzare con attenzione il proprio stile di vita e l'alimentazione.

Un altro passo importare da fare è quello di correggere tutte quelle che sono le abitudini non corrette: alimentazione squilibrata, scarsa attività fisica, comportamenti poco salutari come il vizio del fumo. Così come è necessario cercare di ridurre l’ansia da prestazione, la tensione e lo stress dovuti magari agli impegni professionali e personali, che non di rado arrivano a compromettere anche la sessualità e l’eros.

Over 50 al femminile: i problemi di salute più comuni

Per le donne che superano i 50 anni, come si è detto, i disturbi più comuni sono dovuti alla menopausa, che per l’organismo femminile significa una serie di modifiche piuttosto drastiche, responsabili di alcuni tipici problemi, peraltro molto fastidiosi.

Oltre alle classiche vampate di calore, che la maggior parte delle donne di questa età conosce bene, la menopausa può provocare una maggiore tendenza ad aumentare di peso, con conseguente difficoltà nel ritrovare il peso forma, a soffrire di dolori articolari e muscolari e di problemi di pressione alta e di circolazione.

Responsabile di questi eventi poco graditi è il naturale calo degli estrogeni, che per tutta la vita hanno equilibrato il fisico femminile, la cui riduzione provoca una serie di modifiche alle funzioni dell’organismo. Le quali, a loro volta, inevitabilmente si manifestano con i problemi di salute caratteristici di questa età. Anche per le donne, spesso si aggiunge l’ansia e lo stress provocati da un periodo della vita in cui avvengono molti cambiamenti, e che può provocare momenti di difficoltà, di tensione e di stanchezza.

È sempre consigliato, naturalmente, seguire uno stile di vita salutare, cercando di evitare gli eccessi, di trascorrere più tempo all’aria aperta, di fare attività fisica e di riequilibrare la propria alimentazione.