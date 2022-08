Bruciore di stomaco, cosa fare

Cosa fare per combattere il classico bruciore di stomaco? Vediamo insieme di capirne di più e di comprendere come gestire una simile condizione di salute.

Le cause del bruciore di stomaco

Questo disturbo è purtroppo sofferto da moltissimi italiani. Il bruciore di stomaco è una condizione che spesso si manifesta con infiammazione della zona retro sternale (con corrispondente fastidio) proprio nella parte superiore dell’organo. È una condizione che spesso porta la persona a preoccuparsi perché, data la vicinanza con il cuore, si pensa che sia un problema cardiaco. Ma quali sono le cause di questo problema di salute?

La causa più frequente del bruciore di stomaco è il seguire una alimentazione poco corretta. Talvolta dipende da condimenti poco tollerati e altre da un eccesso di cibi nei pasti. Fattori ai quali si deve aggiungere lo stress o anche il vizio di mettersi a dormire subito dopo mangiato. Tra le cause più importanti da affrontare nell’immediato vi sono patologie come gastrite, ulcera peptica e reflusso gastroesofageo. Fermo restando che non dobbiamo sottovalutare la condizione e consultare un medico, possiamo agire sulle nostre abitudini, alimentari e non, per aiutarci.

Una prima cosa da fare è quella di aumentare il numero dei pasti durante la giornata, diminuendo le quantità di cibo consumato. E allo stesso tempo dare almeno due ore al nostro corpo prima di stenderci dopo aver mangiato in modo tale che la digestione possa avvenire tranquillamente.

Come agire per avere meno fastidio

Per ridurre il fastidio del bruciore di stomaco il consiglio è quello di aumentare la quantità di fibre nella dieta, dando maggiore spazio a legumi, verdura, frutta e cereali. Mentre per quel che concerne le proteine puntare su quelle magre potrebbe aiutare davvero. In questo caso è consigliato contro l’infiammazione mangiare yogurt magro, prodotti a base di soia fermentata come il tempeh e il miso. Bere tanta acqua, tisane a base di finocchio, malva e camomilla ha il suo effetto calmante del disturbo.

Per quel che concerne ciò che deve essere evitato in questa condizione c’è prima di tutto il bere bevande troppo fredde o troppo calde. Dovranno essere consumati con parsimonia agrumi, pomodori e sughi pronti. La cottura del pesce e delle carni deve invece essere molto veloci. Alcolici, caffè e cioccolato sono irritanti per lo stomaco, quindi devono essere evitati il più possibile.

Sono piccoli consigli che possono rivelarsi utili per combattere il bruciore di stomaco. Avendo cura però, nel frattempo, di fare i dovuti controlli per scoprire se vi è una causa patologica sotto.