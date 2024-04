La relazione tra nutrizione e capelli sani

Portare in tavola i cibi giusti è fondamentale per il benessere di tutto l’organismo, capelli compresi. Questi ultimi infatti, per mantenersi sani, forti e lucenti, necessitano di proteine, vitamine e oligoelementi ricavabili proprio da un’alimentazione equilibrata.

Laddove non si fosse in grado, per le più svariate ragioni, di assumere la giusta quantità di nutrienti, sarebbe possibile – anche su consiglio del proprio medico di fiducia – ricorrere a degli integratori specifici, pensati per donare più forza e vitalità ai capelli, rallentare la caduta o rifornire l’organismo di particolari vitamine, come la D, prodotta dall’organismo tramite esposizione ai raggi solari e difficilmente ricavabile dall’alimentazione.

Anche sapendo già la vitamina D3 a cosa serve, potrebbe incuriosire il ruolo che essa gioca nei confronti della salute dei capelli. In realtà questa sostanza stimola i bulbi piliferi e favorisce la crescita di nuovi capelli. Una sua carenza porterebbe a un indebolimento dei bulbi piliferi e a una difficoltà nella ricrescita, con conseguente comparsa di alopecia.

In questo articolo andremo a scoprire in che modo un’alimentazione sbagliata può influenzare il benessere dei capelli, quali vitamine e oligominerali permettono di mantenere la chioma sana e che cosa portare in tavola.

Alimentazione sbagliata: come influisce sulla salute dei capelli

Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata non è sempre facile. Mancanza di tempo, scelta di seguire diete particolari, consumo eccessivo del cosiddetto cibo spazzatura. Sono molte le cause che possono portare a consumare pasti non in grado di fornire tutte le sostanze nutritive necessarie per il benessere dei capelli. Così come le cause, anche le conseguenze sono numerose e possono includere:

capelli grassi o secchi ;

; opacità ;

; capelli fragili ;

; caduta.

Sul lungo periodo, laddove non si intervenisse in modo opportuno, potrebbero aversi diradamento e alopecia.

Vitamine e oligominerali per la salute dei capelli

Per mantenere i capelli sani e luminosi, riducendo il rischio di caduta, è indispensabile fornire al proprio organismo il giusto quantitativo giornaliero di:

vitamine del gruppo B e, in particolare, di vitamina B4 , utile per rinforzare i bulbi piliferi, acido pantotenico (vitamina B5) – in grado di accelerare la ricrescita – e piridossina (vitamina B6) – in grado di contrastare la produzione di DHT da parte dell’enzima 5alfa-reduttasi, responsabile dell’alopecia androgenica;

e, in particolare, di vitamina , utile per rinforzare i bulbi piliferi, (vitamina B5) – in grado di accelerare la ricrescita – e (vitamina B6) – in grado di contrastare la produzione di DHT da parte dell’enzima 5alfa-reduttasi, responsabile dell’alopecia androgenica; vitamina C , fondamentale per la sintesi proteica;

, fondamentale per la sintesi proteica; vitamina D , la quale, come detto, concorre al corretto funzionamento dei bulbi piliferi;

, la quale, come detto, concorre al corretto funzionamento dei bulbi piliferi; vitamina E , la quale contrasta la perdita di capelli;

, la quale contrasta la perdita di capelli; vitamina H o biotina, la quale entra in gioco nella produzione della cheratina.

Per quanto riguarda gli oligoelementi, per la salute dei capelli risultano essenziali il ferro, il rame, lo zinco e il selenio.

Quali alimenti portare in tavola per avere capelli più sani

Tra gli alimenti che non possono mancare per mantenere i capelli sani e luminosi si trovano:

il pesce ricco di omega 3;

ricco di omega 3; la frutta secca ;

; la verdura a foglia verde;

a foglia verde; la frutta , in particolare gli agrumi;

, in particolare gli agrumi; i legumi ;

; le uova.

Da evitare invece gli alimenti fritti, quelli preconfezionati e quelli ricchi di zuccheri raffinati.