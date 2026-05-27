Parkinson, nuova terapia a ultrasuoni

La ricerca sul Parkinson compie un nuovo passo avanti. Come? Grazie a una sperimentazione avviata a Napoli che utilizza gli ultrasuoni focalizzati per trattare alcuni dei sintomi più invalidanti.

Nuova terapia contro il Parkinson

Parliamo di una tecnica innovativa e non invasiva che sta attirando l’attenzione della comunità scientifica internazionale perché permette di intervenire sul cervello senza ricorrere alla chirurgia tradizionale. Dobbiamo ricordare che il Parkinson è una malattia neurologica degenerativa che colpisce soprattutto il movimento.

Tremori, rigidità muscolare e difficoltà nei movimenti quotidiani rappresentano i sintomi più comuni, ma la patologia può influenzare anche il sonno, l’umore e la qualità della vita dei pazienti. Le terapie farmacologiche oggi disponibili riescono spesso a controllare i disturbi del Parkinson nella fase iniziale. Ma con il passare del tempo molti malati sviluppano complicanze o perdono parte dei benefici garantiti dai medicinali.

Proprio per questo motivo la ricerca sta esplorando nuove soluzioni. A Napoli alcuni specialisti stanno sperimentando l’utilizzo degli ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, una tecnologia che consente di colpire con estrema precisione aree molto piccole del cervello responsabili dei tremori e dei movimenti involontari.

Il trattamento viene eseguito senza bisturi e senza incisioni. Il paziente rimane sveglio durante la procedura e indossa un casco collegato a un sistema guidato dalla risonanza magnetica. Gli ultrasuoni attraversano il cranio e raggiungono il punto esatto individuato dai medici.

Qui producono un effetto termico controllato che modifica il funzionamento dei circuiti cerebrali coinvolti nei sintomi motori. La precisione della tecnica permette di limitare i danni ai tessuti circostanti e riduce i tempi di recupero rispetto agli interventi chirurgici tradizionali.

Sperimentazione da non sottovalutare

Uno degli aspetti più interessanti della sperimentazione riguarda i risultati osservati sui pazienti affetti da Parkinson trattati. In molti casi il tremore diminuisce in modo significativo già durante la seduta, consentendo ai malati di recuperare movimenti che da tempo risultavano difficili o impossibili. Azioni semplici come bere un bicchiere d’acqua, scrivere o allacciarsi una camicia possono tornare a essere gesti naturali.

Naturalmente gli esperti invitano alla prudenza. La terapia con ultrasuoni non rappresenta ancora una cura definitiva per il Parkinson e non è adatta a tutti i pazienti. Saranno poi necessari ulteriori studi per valutarne gli effetti a lungo termine e capire quali persone possano beneficiare maggiormente del trattamento. I primi risultati appaiono incoraggianti però e confermano il ruolo sempre più centrale della tecnologia nella medicina neurologica.

La sperimentazione napoletana dimostra anche l’importanza della ricerca italiana nel panorama internazionale. Dove il nostro Paese, non di rado, si trova a studiare e fare la differenza.