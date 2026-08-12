Eclissi solare, i danni della visione senza occhiali

Osservare un’eclissi solare è un’esperienza affascinante, ma può diventare pericolosa se si guarda direttamente il Sole senza una protezione adeguata. Cosa succede se non utilizziamo i necessari occhiali di protezione?

I possibili danni dell’eclissi solare sulla vista

Anche quando la Luna ne copre gran parte, la luce che rimane visibile può essere abbastanza intensa da danneggiare seriamente gli occhi. Per questo, durante le fasi parziali di un’eclissi è indispensabile utilizzare appositi occhiali per l’osservazione solare. Non possiamo giocare a un fai da te pericoloso in tal senso.

Il principale rischio riguarda la retina, cioè la parte dell’occhio che riceve la luce e permette al cervello di trasformarla in immagini. Fissare il Sole può provocare una lesione chiamata retinopatia solare. L’intensa radiazione luminosa può danneggiare le cellule della retina, soprattutto quelle della zona centrale, fondamentale per una visione nitida. In alcuni casi il danno può essere permanente.

Un aspetto particolarmente insidioso è che l’occhio non avverte necessariamente dolore mentre si sta danneggiando. La retina, infatti, non possiede recettori del dolore. Una persona può quindi guardare il Sole pensando di non correre rischi e accorgersi del problema solo dopo alcune ore. Tra i possibili sintomi ci sono vista sfocata, difficoltà a distinguere i dettagli, maggiore sensibilità alla luce e la comparsa di una macchia scura o distorta al centro del campo visivo.

La gravità del danno dipende dalla durata e dall’intensità dell’esposizione. In alcuni casi la vista può migliorare spontaneamente nel giro di alcuni mesi, ma il recupero non è sempre completo e possono rimanere disturbi permanenti. Per questo non bisogna affidarsi all’idea di guardare il Sole “solo per pochi secondi”. Non esiste un tempo sicuro uguale per tutti.

Importante usare protezioni corrette

È importante inoltre ricordare che i normali occhiali da sole non sono sufficienti per un eclissi solare. Per osservare direttamente il Sole servono occhiali o filtri specifici per l’osservazione solare, conformi agli standard di sicurezza appropriati. Anche binocoli, telescopi e macchine fotografiche richiedono filtri solari specifici applicati correttamente.

C’è una sola eccezione durante un’eclissi totale. Ovvero quando la Luna copre completamente la superficie luminosa del Sole, durante la breve fase di totalità, è possibile guardare direttamente senza protezione. Non appena una parte del Sole ricompare, gli occhiali devono essere indossati nuovamente.

Godersi un’eclissi in sicurezza è quindi semplice: basta usare la protezione corretta o scegliere un metodo indiretto, come un proiettore a foro stenopeico. In questo modo si può assistere a uno degli spettacoli più suggestivi del cielo senza mettere a rischio la propria vista.